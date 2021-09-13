【DSE2022】文憑試今日起接受報名　沿用原校考核心科及SMS發放成績安排

▲ 2022年DSE由今日（13日）起接受報名。（資料圖片）

2022年中學文憑試（DSE）由今日（13日）起接受報名，截止日期為10月7日。考評局表示，明年核心科考試將沿用「原校及地區試場」安排，但不適用於選修科，另繼續透過手機短訊（SMS）發放考試成績，提醒考生慎選應試地區及電話號碼等。

考評局表示，學校考生須經由學校報名；符合以下其中一項資格的自修生，則可透過香港中學文憑考試網上服務報考，包括：

曾應考中學文憑試，或相等考試，或

於2022年1月1日已足19歲，或

非修讀香港中學文憑課程，但於2021/2022年度已修畢或正在修讀由考評局決定為等同中六程度之課程

考評局指，政府為繼續為學校考生代繳2022年DSE考試費，但在指定日期後申請更改報考科目資料，考生將需自行支付相關的附加費。明年文憑試報名費（只適用於自修生）為524元，甲類及丙類語文科目（即英文、中文及其他語言科目）則是每科683元，甲類及乙類的其他科目每科457元。面對反覆疫情，考生在考試前須確保能履行或達到在本港應考DSE所需的法定要求，例如適用的簽證或居留條件、檢疫要求等。

考評局提醒考生報考時，小心輸入身分證明文件號碼、通訊地址、聯絡電話和電郵地址等個人資料；因明年會繼續透過SMS發放考試成績及覆核成績結果，考生如需要有關服務，報考時須提供可接收SMS的電話號碼。

局方續指，明年DSE的核心科目考試，將繼續沿用「原校及地區試場」安排，但只適用於學校考生；至於選修科，局方建議考生選擇所住區域應試，除非有充份理由，應試地區一經選定便不得更改；除英國語文科口試、實習考試及報考人數較少的科目外，局方會視乎合適試場的供應情況，盡量安排考生於所選地區或鄰近地區應試。

局方亦提醒考生慎填報考科目，每人最多可報考8科，但第8科必須屬於甲類學科的倫理與宗教/音樂/體育/視覺藝術、乙類應用學習科目，或丙類其他語言科目。現正修讀應用學習科目的同學亦須為乙類科目報名，否則有關科目的成績將不會列入2022年及往後年度的文憑試證書。

考生亦應小心檢查是否選擇正確的卷別或單元，尤其2022年DSE有多個科目精簡評核要求，報考時記得留意《報考須知》所列的特別安排。學校為考生輸入報考資料後，會向考生派發「考生報考資料核對表」，考生應仔細核對，如有任何錯漏，應立即通知校內的考試事務主任作出更改。

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責任編輯：馮琪雅