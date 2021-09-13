【港運會】港運會明年4月底展開設田徑等8個項目　下月起分區選拔地區代表

▲ 港運會明年4月底展開設田徑等8個項目，下月起分區選拔地區代表。（資料圖片）

康文署表示，早前受疫情影響順延舉行的第八屆全港運動會，將於明年4月24日至5月29日舉行，共設有八個項目，下月起陸續舉行18區運動員選拔賽，有興趣市民報名參加。

署方指，運動會的區際體育比賽將於明年4月24日至5月29日舉行，共設8個比賽項目，包括田徑、羽毛球、籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。

18區區議會下月起將在區內舉辦各項體育比賽，作地區運動員選拔，公開甄選符合參賽資格的居民，每名運動員只可參加一個地區的選拔，代表所屬地區出戰港運會。運動員報名參加選拔時，必須出示身份證及有效住址證明文件。

署方又稱，每項賽事除為參賽運動員或隊伍設冠、亞、季軍獎項，亦設有「獲得最多金牌的社區」、「最積極參與社區」、「最佳進步社區」、「最佳體育風尚社區」和「最強打氣團社區」的獎項。

署方又稱今屆全港運動會為全港市民舉辦一連串多元化的社區參與活動，讓更多市民以不同形式參與及支持，署方也會透過舉辦體育講座，向市民發放有關運動與健康的信息。

港運會是以全港十八區區議會為參賽單位的大型綜合運動會，旨在鼓勵市民積極參與體育活動，推廣「普及體育」的文化，同時促進十八區之間的溝通，加強市民對地區的歸屬感和社區凝聚力。

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責任編輯：余思嵐