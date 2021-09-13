【新冠肺炎】港府再撥逾3億支持18個本地大學研究　涉及評估疫苗誘導免疫反應及相關長期病患等

▲ 食衞局今日公布再批出3.43億元撥款，支持本地大學就新冠病毒的研究。（經濟日報資料圖片）

食衞局今日(13日)公布再批出3.43億元撥款，支持本地大學就新冠病毒的研究，包括中大醫學院有關新冠肺炎長期病研究，涉款逾4500萬元，而港大微生物學系及內科學系多項有關新冠病毒特性、疫苗等研究，亦涉逾3300萬元；當局至今已批出67個項目，涉款5.13億元。

當局指，新獲批撥款的18項研究，涵蓋多個項目主題的組合研究，將針對一系列健康相關問題進行研究，為香港在新冠肺炎大流行後的復原階段早作準備，包括評估疫苗誘導的免疫反應和不同群體接種疫苗的安全性，研究腸道微生物群在提高疫苗接種免疫反應中的作用等。

是次屬醫療衞生研究基金繼去年4月27日及8月5日，向49個申請批出共1.7億元後的第三批撥款，至今合共5.13億元支持67個項目。食衞局局長陳肇始稱，結合學術界、醫護專業人員和政府部門的努力，這些研究有助持續進行的抗疫工作，提升社區對大流行的抗疫能力。

項目團隊將於11月23日舉行的2021年衞生醫護研討會公布相關研究的中期結果，會以「以實證為本應對2019冠狀病毒病和其他全球醫療挑戰」為主題，並邀請海外知名專家分享他們在新冠肺炎研究和在臨床實踐中應用研究成果的經驗。

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責任編輯：陳正怡