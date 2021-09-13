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陳潔麗颱風警告下順利開騷　Hi Hi碟天后感觸答謝親友鼓勵

娛樂 15:35 2021/09/13

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陳潔麗舉行音樂會。

Hi-fi 碟天后陳潔麗Lily 的《陳潔麗演奏會2021》由上年延期又延期，至今年9月鐵定日子，又在演出前遇上雙颱風天氣預告，Lily也笑說一切交由上天安排，幸好最終颱風吹不正香港，令演出能成功舉行。

今次唱奏會第一次開四面台，第一次只得四個琴手合作伴奏，又第一次星期日演唱，Lily興奮說大家會否怕第二天要返工而早走，幸好全場觀眾話陪她到尾。

而每次演唱會都遇新挑戰的她，今次演唱了范曉萱《我要我們在一起》，莫文蔚的《呼吸有害》，幸好也順利挑戰成功。

第一次開四面台。

一直說沒有演唱會嘉賓的她，卻在臨近尾聲時請來一直在台下欣賞的鮑比達老師上台，原來二人師徒緣結於2009年，當時有腳患的老師親到廣州為Lily監製首張專輯《濃情》。

Lily笑說沒當時有太多錢請老師，老師十首歌每首只講了一次應如何演繹便開始錄，實質是老師讚嘆Lily的音準到家，一講就明。今次難得得知老師恰巧在港，所以即刻找他任特別嘉賓，為Lily 親自彈奏《濃情》、《新不了情》等歌。

Lily學會更加珍惜所有。

今次演唱會有很多觸動Lily 的心靈之處，更不禁感觸落淚。而經歷了這兩年疫情影響，Lily學會更加珍惜所有，多謝身邊工作團隊一直的幫忙，沒有唱片公司，一直以獨立歌手發展下仍能做到很多想做的事，覺得很多事「這麽近又那麽遠」。

因親友不能到來打氣，但窩心錄了段視頻給她，不過感性的Lily 怕睇完會感動到喊影響演出一直不敢睇，所以完show 後回家第一件事就是睇視頻，那就算喊到「豬頭」也不怕了！ 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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