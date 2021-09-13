【另類本地遊】性小眾導賞團破櫃出籠 遊地下桑拿潮拜變裝皇后風采

▲ Hong Kong Free Tours開辦性小眾遊，一覽他們的內心世界。

以喜劇包裝的《大叔的愛》廣受歡迎，港人對LGBT的寬容度更見增強。Hong Kong Free Tours的創辦人Michael其實早於4月已計劃開辦本港的「性小眾導賞團」，遊走同志桑拿和Drag queen的變裝，以及「香港宗教多元之旅」探索印度教、摩門教在港的神秘面紗，套Michael所言，「不介意參加者帶著獵奇眼光前來，最重要事後有得著。」

▲ Hong Kong Free Tours將舉辦「性小眾導賞團」，行程將會到訪山頂餐廳酒吧的Drag queen變裝。(相片來源︰被訪者提供)

創立於2016年的Hong Kong Free Tours，本身是接待外籍旅客的本地旅行團，但疫情也下被迫轉型，「主要是以英文導賞的市場，德國、法國等遊客都會接，以外國收小費的walking tour形式為主，數量夠多就可維持營運。但疫情開始後，沒有遊客就被迫停止。」創辦人Michael說。

▲ Hong Kong Free Tours的創辦人Michael本來主力接待外籍旅客，但在疫情下轉型開發小眾旅行團，每團都帶出一個訊息，他稱為「香港必修課」。(相片來源︰被訪者提供)

本地團的「香港必修課」

Michael在香港成長，到美國唸大學，其後在那裏從事金融精算師，「回港後再做了3年半精算，後來得到家人的支持開了旅行社。今年4月尾本地遊重開，就計設了『性小眾導賞團』和『香港宗教多元之旅』。 每個團都有一個訊息，不是普通食個飯就算那種，我們稱為『香港必修課』，希望行程完結，旅客也有所得著。」 設計這些大異於傳統景點的行程，Michael認為源自社交媒體太氾濫，

當中充斥大量或真或假的資訊，譬如LGBT的議題，那不如帶客人直接到社區，向當事人親身了解，沒有中間的報導阻隔，再作出自己的判斷和立場。

Michael記得舉辦「性小眾導賞團」時，也有網友在線上旅行社質疑他們是否「消貴這些社群」。的確，凡夫俗子對LGBT的形象，總認為他們躊躇在「門櫃」之間，活在陽光下的角落，殊不知部份是大眾的誤解。「像基恩之家的彭牧師，都說『之前沒人有此構思，很想跟人分享我的故事』，另一個愛易服的Tina，他也想多些人知道他們族群，中間經歷過甚麼，讓參加者放下一些既定的假設和概念。」

未來Michael還會舉辦重慶大廈的少數族裔之旅，涉及香港的難民問題。另外也有介紹與地產相關的本地遊，

如講講香港的高地價政策，如何左右不同階層的生活，及影響年青人的流動性。 之後到深水步參觀劏房，再嘗試執紙皮，看可以買到幾多錢，再買餸看可煮到什麼菜? 之前都會帶外國人看劏房，但住房始終是港人貼身的議題，所以會講得更立體。

性小眾導賞團 遊走地下桑拿

Michael 表示性小眾導賞團，第一個景點是終審法院，其導賞正是由同志平權開始，「早年男同性戀性行為由不合法、到合法年齡定為21歲，再到修訂為16歲，中間經歷了很長時間。」

當中一個主講人，正是「基恩之家」的彭偉業牧師，他指出約30年前有5人因同志身份被主流教會拒諸門外，但他們堅持在聖約翰座堂內繼續事奉講道，其後參加人數也愈來愈多，Michael指出聖約翰座堂所屬的聖公會其實幫助不少。

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之後就是雪廠街公廁，也是同志所謂「魚池」的地方，再去是蘭桂坊的gay bar。當然團的重點是地下桑拿︰之前在《叔‧叔》中驚鴻一瞥，原來在中環也有一間，Michael指出之前其他本地團僅是在門口介紹一下，但如此深入現場還是首次。

如甚麼地方脫衣，暗房在甚麼位置等。雖然這是公開的秘密，但當年為何需要這些地方？是許多地方不接受和認同他們，租不到房而發展這個行業？這是需要思考的問題。

最後一站則是山頂餐廳酒吧，酒吧經理Teddy會穿上華麗搶眼的服裝，搖身一變成為變裝皇后（Drag Queen）Tina，她也會為參加者講她自家的故事，都是一個有血有肉的人，不是社交媒體用幾個字就能概括。Michael也強調不介意參加者帶著獵奇眼光前來，最重要事後有所得著，對這個社群有更深入的了解。

性小眾導賞團

日期︰9月18日( 已滿)、9月25日、10月2日

行程全長：4 小時

價錢： 每人$450

香港宗教多元之旅 遊印度教摩門教總壇

至於香港之宗教多元，Michael說也想帶出一個訊息，「香港今天的宗教多元化，並不是理所當然，而多個偶然下的發生。這百多年間，各宗教利用香港華洋雜處的優勢，作為一個避難所。從太平天國的鎮壓，到八國聯軍前義和團殺傳教士，都可看到外來宗教在中國不受歡迎，他們會選香港作宣教的基地。」

行程中，會參觀九龍清真寺、灣仔的耶穌基督後期聖徒教會（即摩門教）、跑馬地印度教等各宗教的會所，「尖沙咀清真寺很多人經過，但像重門深鎖，非教徒像難以接近。至於灣仔摩門教的大理石入口，更像是沒人接待。其實他們都想人認識所其信奉的信仰 ，對社區有何貢獻或連繫等等。」

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Michael說香港的印度教廟宇在1952年建成，目前約有4至5萬名信徒，「印度在1947年獨立，其後印巴分治，與巴基斯坦經常打仗，但他們來到香港，印度和巴基斯坦其實好friend。通過這個香港宗教多元之旅，讓參加者認識若想香港宗教的多元性能延續下去，應帶著什麼眼光去他們。」

香港宗教多元之旅

日期︰9月25日(已滿)、10月23日

行程全長：4.5小時

價錢： 每人$350



記者︰馮柏偉