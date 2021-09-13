【前海擴區】徐澤稱新界北沒多大動靜　冀香港與內地保持距離想法可笑

▲ 徐澤稱，倘有人希望香港與內地保持距離，是想開歷史倒車。（香港再出發Facebook）

中央上周公布前海方案，將前海合作區擴區7倍至約120公里，香港再出發大聯盟今舉辦研討會，解構橫琴和前海方案內容。全國港澳研究會會長徐澤指出，目前深圳已在深港交界處，發展連片的深港合作平台，關注香港對於深化深港合作的準備工作，「深圳已展開雙臂，等待香港投入懷抱，但（香港）新界北地區卻沒有多大動靜。」

他指出，如果還有人希望香港與內地保持距離、想開歷史的倒車，未免太可笑，認為香港要順應大勢、發揮和提升優勢，香港才有未來。

徐澤認為兩個方案，充分體現中央不斷改革開放的決心，又稱近年國際形勢發生變化，但中國從未停止改革開放的步伐，直指兩個方案強調，要充分發揮港澳的優勢，舉例指，前海方案提出擴大金融業對外開放等重點任務，都是為了發揮香港優勢而展開，認為體現了中央對香港的信任。

他又形容，前海方案對深化深港合作不再是抽象的概念，而是可操作的施工圖，將使深港合作提速，又指兩個方案貫穿的「共商、共建、共管、共享」精神，不僅應該在橫琴、前海落實，還應該在整個粵港澳發展，包括南沙、河套等合作區貫徹。他認為，制度差異是大灣區建設的最大優勢，也是最大難點，因此，中央和廣東政府，都很重視體制、制度創新。

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記者：林曉君