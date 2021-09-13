【前海擴區】徐澤稱新界北沒多大動靜　冀香港與內地保持距離想法可笑（附全文）

▲ 徐澤稱，倘有人希望香港與內地保持距離，是想開歷史倒車。（香港再出發Facebook）

中央上周公布前海方案，將前海合作區擴區7倍至約120公里，香港再出發大聯盟今舉辦研討會，解構橫琴和前海方案內容。全國港澳研究會會長徐澤指出，目前深圳已在深港交界處，發展連片的深港合作平台，關注香港對於深化深港合作的準備工作，「深圳已展開雙臂，等待香港投入懷抱，但（香港）新界北地區卻沒有多大動靜。」

他指出，如果還有人希望香港與內地保持距離、想開歷史的倒車，未免太可笑，認為香港要順應大勢、發揮和提升優勢，香港才有未來。

徐澤認為兩個方案，充分體現中央不斷改革開放的決心，又稱近年國際形勢發生變化，但中國從未停止改革開放的步伐，直指兩個方案強調，要充分發揮港澳的優勢，舉例指，前海方案提出擴大金融業對外開放等重點任務，都是為了發揮香港優勢而展開，認為體現了中央對香港的信任。

他又形容，前海方案對深化深港合作不再是抽象的概念，而是可操作的施工圖，將使深港合作提速，又指兩個方案貫穿的「共商、共建、共管、共享」精神，不僅應該在橫琴、前海落實，還應該在整個粵港澳發展，包括南沙、河套等合作區貫徹。他認為，制度差異是大灣區建設的最大優勢，也是最大難點，因此，中央和廣東政府，都很重視體制、制度創新。

徐澤主旨演講全文如下：

尊敬的梁振英副主席、陳茂波司長、李偉農司長，

各位嘉賓、各位朋友，

大家下午好！

上個星期，中央公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》後，內地和港澳社會反響積極熱烈。「香港再出發大聯盟」召開今天的解讀會，可見大家對中央這一推進粵港澳大灣區建設的重大部署，豐富「一國兩制」新實踐的重大舉措之熱切。感謝會議主辦方給我這個機會，與大家一起交流對這兩個方案的理解。我相信，有這兩個方案提供的方向指引、政策保障和動力支持，必將有效推動粵港澳深度合作、實現三地互利共贏。借此機會，我簡要講四點看法︰

第一，兩個方案充分彰顯中央不斷推進改革開放的堅定決心。改革開放是決定當代中國前途和命運的關鍵一招。從鄧小平同志發出的「不改革死路一條」的大聲疾呼，到習近平同志作出「改革不停頓、開放不止步」的鄭重宣示，四十多年來，中國始終堅定不移推進改革開放，使中國實現了從經濟發展相對落後到趕上時代的歷史性飛躍，實現了人民生活從溫飽不足到全面小康的歷史性跨越。雖然近些年來，國際形勢發生巨大變化，單邊主義、保護主義抬頭，但中國始終選擇站在歷史正確的一邊，從未放緩改革開放的步伐。這次公布的兩個方案就再一次釋放出中國不斷深化改革、不斷擴大開放的強烈信號。《前海方案》明確以深化改革、擴大開放為主題，提出打造全面深化改革創新試驗平台、建設高水平對外開放門戶樞紐的目標，《橫琴方案》提出率先在改革開放重要領域和關鍵環節大膽創新，推進規則銜接、機制對接，打造具有中國特色、彰顯「兩制」優勢的區域開放示範。可以說，「改革」和「開放」是貫穿兩個方案最高頻的關鍵詞。改革創新平台、對外開放樞紐、「一國兩制」區域開放示範，讀懂這其中展現的中央堅持改革開放的堅強決心，才能明白兩個方案具有的全局和長遠的戰略意義，才能有勇氣、有毅力堅定地把方案的目標任務落實到位。

第二，兩個方案突出地強調要發揮香港、澳門的優勢。中央一直高度重視港澳在國家發展大局中的獨特和重要的作用。習近平總書記在2018年11月12日會見香港澳門各界慶祝改革開放40周年訪問團時開宗明義地指出，在國家改革開放進程中，港澳所處的地位是獨特的，港澳同胞所作出的貢獻是重大的，所發揮的作用是不可替代的。習總書記還對港澳同胞和社會各界人士在國家今後的改革開放中更加積極主動作為提出了四個方面的要求。我理解，這次出台的兩個方案，體現的是習總書記和黨中央對港澳同胞冀以的厚望。如《前海方案》具體提出要「聚焦人工智能、健康醫療、金融科技、智慧城市、物聯網、能源新材料等港澳優勢領域」，並提出要深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平等重點任務。這些舉措都是圍繞著更好發揮香港優勢這條主線展開的，充分體現了中央對香港的看重和倚重，體現了中央對香港的信任和信心。又如，兩個方案都明確提出要與港澳規則銜接、機制對接的要求，其中，既有與港澳現有標準和規則銜接的具體項目，也有聯合港澳探索有利於新技術新產業發展的法律規則和國際經貿規則創新的要求。規則銜接、機制對接的試點和探索率先與港澳合作，從港澳啟動，是實事求是的體現，是對港澳的信任和倚重，關係到國家高水平對外開放樞紐建設，關係到大灣區國際科創中心建設。我們應不負中央期望，拿出敢於涉險灘、敢於啃硬骨頭，拿出壯士斷腕的勇氣，把這項改革進行到底。

第三，《前海方案》對深化深港合作指明了切實可行的路徑。《前海方案》從一定意義上說就是對深港合作不斷探索發展的成功經驗的總結提升。這幾年在各方努力推動下，深港合作已邁出較大步伐，一些重要項目初見成效。僅就醫療和教育領域而言，可說成績斐然。香港大學深圳醫院實現了深港電子病歷互認，並成為首家「國際新藥準入」指定試點機構，包括院長在內的37名港籍醫生已獲得由深圳市人力資源和社會保障局頒發的正高級職稱證書。特別要提到的是，這家醫院在匯集兩地醫院管理所長的基礎上，創新了一套更具特色的醫院管理模式，是兩地合作辦醫的一大亮點。香港中文大學（深圳）已經成為國內一流高校，香港大學深圳校區也正在籌備建設中。目前，香港高校已在深設立77個科研機構，開展研發項目1706個，孵化企業203家，聯合培養近萬名人才，承擔國家、廣東省、深圳市科技研發項目1533項。所有這些都說明，深港合作完全能夠有所作為，完全能夠大有作為。《前海方案》在此基礎上，對深化深港合作提出的目標、任務和舉措，不再是抽象的概念，而是可操作的施工圖。這將使深港合作大大提質、提速。令人振奮的是，在《前海方案》出台後的一天內，深港就圍繞著科創、高等教育、國際仲裁交流等領域簽署了4份合作協議。

第四、兩個方案貫穿的「共商共建共管共享」精神，不僅應在橫琴、前海落實，而且在整個粵港澳大灣區建設中都應當貫徹。粵港澳大灣區建設是在「一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種法律體系」的特殊情況下推進區域一體化發展。制度差異是大灣區建設的最大優勢，同時也是最大難點。因此在推進粵港澳大灣區建設的過程中，中央和粵港澳各方都非常重視體制機制的創新。特別是《橫琴方案》提出「健全粵澳共商共建共管共享的新體制」，這是跨境合作模式的重大創新性突破，更是異質制度框架下開展深度合作的上佳之選。

我理解，「共商」，就是相互尊重、集思廣益，兼顧各方關切，匯聚各方智慧，對合作的目標規劃和重大事項共同協商確定。「共建」，就是對合作事項一旦作出決定，各方一起參與、一起出力，各施所長、各盡所能，充分發揮各自優勢和潛能。「共管」，就是共享權力、共擔責任，對共同決定的事項，明確分工、協同推進、確保落實。「共享」，就是收益共享、互利共贏，讓合作成果公平惠及各參與主體。總之，就是大家的事情大家商量著辦。我們不僅應當把這種新體制在橫琴落實好，而且應當在前海、南沙、河套等幾個合作區都貫徹這種精神。

我在這裡還要再次提到當年兩部基本法起草的成功經驗，就是一條，在「一國兩制」大原則的前提基礎上，中央與港澳社會之間、香港、澳門社會內部各階層各界之間展開廣泛、深入協商，做到最大程度地照顧各方利益和關切。這是基本法成為特別行政區最佳制度安排的重要經驗。我們在落實兩個方案，推進大灣區建設中應繼續發揚光大這個經驗。

在此我想提出一個問題，就是對深化粵港澳合作，特別是深港合作，香港準備得怎麽樣了？大家知道，《前海方案》將前海合作區總面積擴容8倍，由14.92平方公里擴展到120.56平方公里。但凡了解一點深圳發展現狀的人都知道，目前深圳已在深港交界陸河海一帶形成了連片的深港合作平台，可以說，深圳已展開雙臂，向香港敞開懷抱，要與香港充分對接。但陸河海相接的香港新界北地區，似乎沒有多大動靜。眾所周知，香港的產業和城市建設南強北弱，這其中有地理條件的因素，更是歷史的、政治的原因所造成。在香港回歸祖國二十多年後的今天，在國家正在走向強起來的今天，如果還有人希望香港與內地保持「距離」，想拉住歷史前進的車輪，甚至還想開歷史倒車，那就未免太可笑了，這種想法注定只能是妄念。順應大勢、發揮優勢、提升優勢，香港才有未來。其實，未來已經到來。香港特區政府和各界有識之士應當與廣大民眾一起，同心鼎力，開創香港新家園。

最後，我衷心希望香港特區政府和社會各界，抓緊重大發展機遇，用好中央支持政策，發揮香港獨特優勢，密切與粵澳合作，在國家新發展格局中扮演起重要角色，在融入國家發展大局中實現香港更大發展，不讓「歷史性機遇」成為「歷史性遺憾」。

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記者：林曉君