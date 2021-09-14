【明星創業】《愛回家》黃耀煌創業做裝修逆境自強　銀行戶口剩47元仍堅持演藝夢

▲ 今年 31 歲的黃耀煌在 TVB 工作 11 年，雖然星途一直浮浮沉沉，卻很熱衷演戲，故跟友人開設室內設計公司希望增加收入，支持他繼續追尋演藝夢。（陳國峰攝）

追求成功必須要堅持，人人都識講這句話，但實際又有幾多人做得到呢？TVB藝人黃耀煌（Terrence）入行11年，星運一般，試過因無工開要用積蓄過活，戶口曾只剩47元，要兼職做電影臨記、倉務員等維持生計。

最近他開設室內設計公司，除了想多學一門手藝外，更希望有較穩定的收入，以支持他繼續追尋演藝夢，Terrence說：「就算我窮，都要堅持演藝工作，因我實在太喜歡演戲了。」

▲ 黃耀煌經常在現場監工，有時更會落手落腳做一些簡單的工作。（被訪者提供圖片）

誤打誤撞入行

訪問在Terrence跟友人於今年4月開設的室內設計公司進行，未正式開始訪問時，只見他埋首用電腦繪畫設計圖，筆者大讚他很勤力，他笑說：「我現在已三十多歲，要增值自己，為將來作打算。」

原來，Terrence從前沒有人生目標，從事演藝工作也是誤打誤撞開始。他中學畢業後在髮型屋工作，某天看到TVB藝員訓練班招募的廣告，他覺得很有趣於是決定申請。不過當去到面試現場，他眼見其他參加者的水準極高，自覺機會很低，面試後已打定輸數。

怎知大約兩周後，他接獲電視台通知有second interview，但面試當天早上，他呆坐家中梳化半小時，還是猶豫不決，因面試要有才藝表演，但自己卻沒一技之長。後來他想通了，決定以陪跑心態去面試，Terrence說：「當時我很年輕，便當去見下世面。」

在毫無心理包袱下，Terrence以輕鬆心情面試，最終成功成為第24期無綫電視藝員訓練班的學員，同屆同學包括有朱敏瀚。

▲ 他在《愛．回家之開心速遞》中飾演保安員張龍（圖左），跟 Rebecca（沈可欣飾）有感情戲，劇集出街後觀眾反應理想。（被訪者提供圖片）

畢業後，Terrence獲不少演出機會，雖然都是一些路人甲路人乙的角色，但卻經常爆show，試過一個月人工最高有四、五萬元。不過，新人年年都有，Terrence的演出機會愈來愈少，人工也大縮水，當時感心灰意懶，更萌起離開娛樂圈的念頭。

鄭則仕用心教導

就在此時，他遇上了伯樂---鄭則仕：「當時我有份拍Kent哥《火線下的江湖大佬》，我做胡渭康飾演的江湖大佬的手下，其實跟Kent的對手戲不多，當劇集煞科後，Kent哥致電說：『耀煌，你在劇集的演出很好，我想給你鼓勵，加油呀！如果日後有些劇本，你想研究的話可隨時找我。』當時開心到不得了，更因Kent哥的一番話重燃我的信心，決定繼續做下去。」

大約兩年後，Terrence再跟Kent哥合作，但今次卻受到嚴厲的批評：「由於我不想令Kent哥失望，故此在收到劇本後便立即鑽研角色，第一日開工跟Kent哥有對手戲，拍好後他立即鬧我：『你搞甚麼呢？點解做成咁。你不應為角色設計太多，用心去演便可以。』當時我像開了竅立即重演，更一take完成，Kent哥更讚我演得好。」

▲ 黃耀煌說張衛健毫無架子，相當友善。（被訪者提供圖片）

為見偶像自薦拍《大帥哥》

Terrence在電視台拍劇無數，要數最難忘的一定是《大帥哥》：「張衛健是我偶像，當知道他回TVB拍這套劇，便向幕後人員自薦拍《大帥哥》，即使只有一兩個鏡頭的閒角都願意，因只想見張衛健一面，後來幸運獲派一個名為滿仔的角色，是個娘娘腔男人，當時張衛健還教我如何可以更嬌嗲，令我演出更好。」

《大帥哥》推出後叫好又叫座，滿仔一角也獲得網民的歡心，紛紛在網上留言支持他。

去年，Terrence參與《愛．回家之開心速遞》，飾演接龍保安部的「低調」筍盤張龍，跟Rebecca（沈可欣飾）有感情戲，十分搞笑：「這集出街後，某日在旺角做完健身回家途中，有位婆婆突然叫着我，問我是否《愛．回家》的張龍，仲話我做得好好，其實當時戴了帽及口罩，她竟都認得，真的很開心。」

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曾做一日倉務員

Terrence自言在演藝事業中浮浮沉沉，曾經有兩年時間工作不多，只靠積蓄度日。「我試過戶口只剩47元，我好驚不知如何是好。當時不想亂使錢，試過買一個麵包坐在公園睇人打波，我屋企人也很擔心我。」

始終要生活，於是他在朋友介紹下做倉務員。「第一晚開工要去青衣碼頭，當時我要站在很高的吊機上工作，回望地面一刻，發現原來自己畏高，好驚兼腳震，返了一晚工便沒有再做。」

幸好，這時候前輩林敬剛助了Terrence一把，為他解決燃眉之急。「林敬剛話內地有個活動，只需出席不用表演，但沒有報酬卻會包住宿及機票，他叫我去識下不同的人，我覺得不用錢便去了。後來當活動結束，負責人俾了一封利市我，拆開後發現有3,000元人民幣，這筆錢成為我半年的生活費了。」

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開室內設計公司

近年演出機會漸多，Terrence的收入也有所增加，他更於今年4月跟友人一起開設室內設計公司：「我朋友在一間大型室內設計公司工作了十多年，十分具經驗，他今年創業叫我一起合作，因他覺得藝人收入不穩定，要找其他兼職幫補，我覺得很有道理，於是便決定合作。」

由於設計公司屬初創，Terrence說暫時主要接洽一些家居小工程，如拉水電、廚房裝修等。

▲ 由於拍《宮心計 2 深宮計》有除衫戲，身為健身教練的他便積極減肥，更操得一副爆肌的身形。（被訪者提供圖片）

他現在除了學習繪畫室內圖，有時更會到工程現場監工，間中會幫手做較輕便的工作：「曾經有個客人認得我，問我是否藝員，我笑說多謝她認識我。」

Terrence曾在自己IG上載在舖頭的相片，當天有幾個粉絲登門造訪，令他喜出望外。

室內設計公司無疑為Terrence提供較穩定的收入，但他還是把演藝工作排在第一位：「我本身性格是一個三分鐘熱度的人，但我在電視台已工作了11年，因為我真的很喜歡演戲，就算收入不多，我都一定會堅持做下去的。」堅毅不屈、奮鬥到底的人，相信總會有成功的一天。

記者：招美寶

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