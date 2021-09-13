【食得安心】食安中心檢測162個月餅樣本全部合格　提醒市民注意5大事項

▲ 食安中心指162個月餅樣本全通過檢測，提醒市民注意5大事項。（iStock圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）公布一項有關月餅的時令食品調查（第二期）結果，162個樣本全部通過檢測。



中心表示，第一期調查結果已於9月2日公布。中心在第二期調查期間繼續從不同零售商（包括網上零售商）及食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行化學、微生物及營養成分測試。



化學測試包括染色料、防腐劑、抗氧化劑及礦物油。微生物測試包括不同致病菌。營養成分測試（包括能量、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、碳水化合物、鈉和糖等含量）則檢測樣本是否符合食物標籤規定。



中心提醒市民應保持均衡飲食，不應過量進食月餅，因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高。進食過量脂肪會增加超重和患肥胖症的風險，而膳食中糖的攝取量是體重和蛀牙的決定性因素。此外，吸取過多的鈉會增加患高血壓的機會，亦會增加患上致命性中風及冠心病的風險。



中心建議市民參考月餅的營養標籤，從而了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，從中作出較健康的選擇。市民應避免高脂肪或高糖的月餅種類，即每一百克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅種類，即每100克食物含有少於120毫克的鈉。

中心表示，市民因應個人健康狀況，在中秋節期間可適量進食各式月餅；另建議市民與家人和朋友團聚時一起分享月餅，除增添節日氣氛外，更可淺嘗不同口味的月餅，避免過量進食。



市民在購買、貯存和享用月餅時，應留意以下要點，以預防經由食物傳播的疾病：

向可靠的零售店鋪購買月餅，切勿光顧無牌小販。購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食；

如非即時進食，應按包裝上的說明存放月餅。冰皮月餅應存放在攝氏四度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下十八度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用；

攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用；

貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染；及

保持個人衞生，在處理及享用月餅前以流動的自來水和梘液潔淨雙手。

中心亦提醒業界，應時刻按「優良製造規範」配製食品。除向可靠供應商購買食用材料外，在使用食物添加劑時，亦須符合法例要求。中心又指，冰皮月餅和雪糕月餅在製造過程中並沒有經過高溫烘焙，因此在製造、運輸及貯存的過程中，必須注意衞生，以免細菌滋生及污染。

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責任編輯：陳麗娜