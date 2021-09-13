【前海擴區】梁振英稱要克服不知道　陳茂波促各界把握機遇

▲ 梁振英冀大灣區城市能互相了解。（梁偉榮攝）

香港再出發大聯盟舉辦研討會，解構中央上周公布的橫琴、前海方案。全國政協副主席梁振英在開場致辭時指，過去數年視察粵港澳大灣區時，最大體會是港澳不知道大灣區內地城市，所提供的機會。

他續指，大灣區內地城市，同時不知道港澳的新功能，期望三地互相理解，克服「不知道」彼此機遇和需求的情況。

另外，財政司司長陳茂波則指，前海可以為香港金融發展提供新的腹地，解決對香港土地不足而帶來的制約。回應前海方案會否削弱香港地位時，陳茂波指，真正可能削弱香港優勢的是，當大機遇在前，香港缺乏站高望遠的胸懷和視野，「猶豫、裹足不前，才是我們要擔心的事。」

他續指，兩個方案關乎港澳未來的繁榮發展，只要矯正視角，認清目標，透過相互合作，協同發展，定能把香港的優勢產業做大做強，為港人帶來更廣大的發展空間。

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記者：林曉君