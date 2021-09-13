【堅強女兒】5歲腦癱女童學換衫穿鞋　擔心動作太慢向媽媽道歉令人心酸

▲ 內地一名5歲女童因腦癱導致行動不便，最近挑戰自行換衫穿鞋，卻因動作緩慢向媽媽道歉，令人心酸。

對於一般小朋友來說，換衣服、穿鞋等，可能是簡單不過的事。但內地一名5歲女童因早產導致腦癱，行動不便的她，近日正在學習自己換衣服和穿鞋。在過程中她因為擔心動作太緩慢，而向媽媽道歉，令到不少網民感到心酸。

▲ 豆豆嘗試自己換衣服和穿鞋。（影片截圖）

綜合內媒報道，近日網上流傳一條影片，重慶一名5歲女童豆豆在2016年7月出生，由於早產，加上媽媽在分娩過程中並不順利，在缺氧的情況下傷及了運動神經，令到她的四肢難以協調。

腦癱女兒挑戰自行換衫穿鞋

雖然豆豆行動不便，發展比一般兒童緩慢，但在家人的支持下，她積極進行物理治療，如今已經能夠進行簡單活動例如吃飯。而豆豆的媽媽最近上載了一段短片，片段中豆豆說要挑戰自己換衣服。

由片中可見，豆豆從房間換完衣服後，腳步蹣跚地走出來，自信十足地拿著一雙鞋子，之後努力爬上櫈仔嘗試穿鞋。雖然她一不小心跌坐在地上，但並沒有氣餒，反而看著媽媽笑。

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因動作緩慢向媽媽道歉

在穿鞋的過程中，豆豆向媽媽表示，因為換衣服時找不到袖口，所以花了點時間才換好，頭髮亦因此變得凌亂。媽媽安慰她說沒所謂，此時豆豆抬頭向媽媽道歉：

對不起媽媽，我怕你沒等我。

媽媽回應說「我不等你等誰」，然後母女互相對望著笑。片段一出，網民紛紛大讚豆豆懂事，又為母女打氣和送上祝福。媽媽其後回應感謝網民的關注，表示她們會繼續努力。

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責任編輯：王明芳