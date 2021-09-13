【KO風癩】孫慧雪全身出密集風癩極嚇人　醫生拆解蕁麻疹7大成因宜戒3類食物

▲ 皮膚科醫生拆解蕁麻疹7大成因。

現年39歲的靚媽孫慧雪（Snow）日前在社交網絡公開一張照片，嚇壞不少網友。相中孫慧雪騷出大腿上密集的風癩，表示自己因過於勞累，導致免疫力降低，需要好好休息。其實「風癩」（蕁麻疹、風疹）屬常見皮膚病，發作時除了皮膚會長出腫脹疹塊，病情嚴重時更可致氣管收窄、呼吸困難，以及口腫面腫。

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孫慧雪上周五（10日）在Facebook公開了一張大腿長出疹塊的相片，並發帖表示：

尋日攰到全身出風癱（癩），免疫力低咗，我要好好咁休息下！

雖然孫慧雪表示要休息，但她亦在貼文下方hash tag了「#講咗幾多年」、「#求一個月大假」、「#忙埋呢兩個月先」，似是尚未可休息。

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醫生拆解「風癩」成因

皮膚專科醫生何家強表示，誘發風癩的原因，是當血管內肥大細胞（Mast Cell）受敏感物刺激，分解組織胺多了，會令皮膚出現風疹塊或血管性水腫，又痕又熱。由於肥大細胞在黃昏後較活躍，釋放更多組織胺，患者往往晚上特別痕癢，無法入睡。

若病徵持續少於6個星期，即屬急性風疹。致敏原因大部分來自食物或藥物，受刺激後幾小時至一星期內爆發。部分病人同時吃海鮮和喝酒，令敏感更嚴重。

台灣皮膚科醫生蔡逸姍指出風癩成因很多，點擊下圖睇7大成因：

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易誘發風癩食物：

海產類 魚、甲殼類海鮮 蔬果類 番茄、士多啤梨 奶製品類 奶、芝士 動物類 蛋、豬肉 零食類 果仁、朱古力 藥物類 盤尼西林、亞士匹靈、頭孢菌素（抗生素）、奎尼丁（心臟藥）、動物血清等 其他 香料、色素及添加劑、檸檬黃（染料）、酵母

除了上述食物容易誘發風癩，蔡逸姍另亦表示，當病情發作及治療期間，應暫時避免食用以下食物或水果：

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但她指，並不是避開這幾種食物，就不代表不會有風癩。她表示，她指出，每個人每年的身體狀態也不一定相同，醫生只能合理懷疑某些引致發病的高風險食物，但無法告知確切原因。成人抽血檢驗的話，只能作為參考，而很多時也未必能找到答案。

因此，治療風癩期間，病人必須按時吃藥，並要戒口，避免進食高風險的食物，但就並非要永遠戒口，而是治療期間要特別避開這些食物。倘若身體之後比較穩定，想再嘗試這些食物，也可試吃少量。

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責任編輯：羅嘉欣