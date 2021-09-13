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【劏房租管】政府倡下調續租劏房的加租上限　封頂由15%修訂至10%

社會 17:33 2021/09/13

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政府擬將劏房租管法例草擬的續租加幅，封頂上限由15%降至10%。（資料圖片）

政府擬修例引入劏房租務管制，正於立法會法案委員會審議。當局向立法會提交文件，指因應議員關注，決定將法例草擬的續租加幅，封頂上限由15%降至10%。政府相信，有助向居住劏房的低收入家庭及人士，提供更大保障。

民建聯發言人稱，政府最新修訂是從善如流，順應民意，歡迎有關安排，相信能進一步保障議價能力較低的基層住戶，讓他們享有基本住屋權保障。

公屋聯會總幹事招國偉稱，一直要求政府將劏房租管的續租加幅，與房委會出租公屋的加租上限看齊，即最多只可加租一成。他歡迎政府接納建議，作出修訂。但他認為當局要再進一步，包括延長租戶優先續租的時間，並重新考慮訂立「起始租金」，盼進一步保障劏房租戶的租住權益。

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責任編輯：吳卓峰

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