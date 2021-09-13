【醫者仁心】出身公屋「不怕輸」成中大醫學院長　陳家亮寄語新世代醫生：我們不是醫病是醫人

▲ 陳家亮寄語新世代醫生：我們不是醫病是醫人。

基層出身就等於輸在起跑線？中大醫學院院長陳家亮雖然出生於牛頭角屋邨，但這個身份反而使他「不怕輸」，自小發奮向上。最終成功入讀中文大學醫學院，如今更是腸胃科權威及中大醫學院院長，積極培育更多仁醫。他接受馬會刊物《駿步人生》訪問時，就寄語新一代醫生，「我們不是醫病，是醫人。」

2018年獲美國腸胃科醫學院頒發「國際領袖大獎」的中大醫學院院長陳家亮，在旁人眼中可能是人生贏家，但他接受馬會刊物《駿步人生》訪問時，就提到自己其實是在牛頭角屋邨長大，父親是的士司機，讀的是屋邨附近的小學。若以今天的說法，他是輸在起跑線。

不過，正正因為沒有甚麼可以輸，一切就變得「無敵」。

我告訴自己，我兩袋空空，不怕輸。無論現實如何打低我，我都能站起來。

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多年之後，當他事業有成，他仍然認為，「『成功』就是成功的最大敵人」，人總有跌下來的一日，因此永遠不要怕輸。陳家亮從聖芳濟書院升上大學，選擇入讀當時連首屆學生都未畢業的中文大學醫學院。在馬料水山頭苦讀的日子，同學都叫他做「崇基燈塔」，因為他經常挑燈夜讀。「開夜車」的日子沒有白過，他以一級榮譽畢業。

醫科畢業後，陳家亮沒有選擇被指最易賺錢的外科繼續深造，反而鍾情腸胃專科，跟隨當時的年輕醫生沈祖堯（腸胃科權威、2010–2017 年擔任中文大學校長），成為沈的第一個門生。

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寄語新一代醫生

陳家亮說，病人生命「冇take two」，做醫生本身就有一定壓力，而現今做醫生所面對的壓力，比以前大得多。「從前的醫生，說每句話都像金科玉律；但現今大眾一般較有知識，社會對醫生的要求也遠比以前為高，當達不到病人要求，就容易造成衝突。」更甚的是，人工智能（AI）近年有長足發展，多項研究更認為AI 有可能挑戰「真人醫生」的地位。

不過，院長寄語新一代醫生，無論現實有多困難，一顆赤子之心，永遠無可取代。

我們不是醫病，是醫人。AI雖好，但醫生有無可取代之處；令病人有信心、彼此有溝通與關懷，這是科技絕對做不到的。

正因如此，陳家亮在行政工作之外堅持教學，並希望以身教啟導後輩。他要求學生從早到晚跟著他診症、開會、做科研，看他如何與病人及家屬交流，又常跟學生訴說自己的成長故事。

醫生不是萬世師表、不是孔子、不是聖人，我們要做一個有血有肉的人，讓學生有真正感受。

從醫生到院長，陳家亮深明單靠一個人行醫，能診治的病人數目有限，「如果教書可以影響十個學生，十個學生每人再影響十個人，這些改變就是幾何級數。」

不過，要真正改變整體社會健康，科研是必走之路，因此他近年再跳出框框，研究腸道微生態與人類健康的關係。「以前大家覺得腸道細菌很骯髒，要排毒，但很多健康問題，其後都證明與腸道微生態息息相關。」

腸道生態 改變世界

陳家亮形容研究腸道細菌樂趣無窮：「簡單來說，人體有兩套基因，一套是父母給我們的，不能改變，即所謂好醜命生成，這佔人體的1%；腸道的微生態，總和基因則佔了人體99%。」他指，只要改變腸道細菌生態， 可以大幅降低患病風險， 甚至能夠改變世界。

他侃侃而談這些肉眼看不見的細菌生態，自言可以說上三日三夜。無論行醫、教學或科研，陳家亮對於醫學的熱愛，形容「只要我一息尚存，腦袋還會轉，行醫是一份令我有莫大動力的終身職業，一生一世。」

行醫30 多年，見盡生老病死，他深深體會到，即使醫學發展一日千里，當生命走到盡頭，始終無力挽回生命。

醫生不是要無意義地延長病人的壽命，而是幫助病人活得更有意義。套用《洛奇》這套戲，「人生不在乎贏了多少場拳賽，是多少次差不多數到十，快要打鐘了，你依然可以站起來。過程才是最重要。

文章獲《駿步人生》授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣