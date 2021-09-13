【打針獎賞】HK Express推大抽獎送25,000張雙程機票　接種2劑疫苗者即可參加

▲ HK Express推大抽獎送25,000張雙程機票，接種2劑疫苗者即可參加。

HK Express為配合由香港機場管理局發起的「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，送出25,000張香港往來日本、韓國和泰國等的雙程機票作為獎品，在香港完成接種2劑疫苗的市民可於2021年9月16日起登記。

HK Express行政總裁吳潔文表示，新冠疫苗對保障我們身邊摰愛的安全至為重要，亦是放寬旅遊限制和重啟經濟的重要一環。隨著香港的疫苗接種率逐漸提升，期望再次帶領顧客飛往不同地方，以及殷勤款待從世界各地到訪香港的旅客。

HK Express是次舉行的抽獎活動由香港機場管理局贊助，凡持有有效香港身份證的永久或非永久居民，於2021年9月30日或之前嚮應香港特區政府推行的新冠疫苗接種計劃，在香港完成接種2劑疫苗，均可參加抽獎。

參加者可於2021年9月16日上午10時正至2021年9月30日晚上11時59分期間，登入HK Express的官方網站進行登記，而是次活動將設有HK Express多個亞洲航線組合以供參加者選擇。

HK Express將於2021年10月8日以電郵方式通知個別幸運兒有關得獎之航線詳情，並將於2021年10月12日在該航空公司的官方網站、星島日報及英文虎報公佈抽獎結果。

HK Express將會在相關航線恢復營運時，再次以電郵方式聯繫個別得獎者，向他們提供機票兌換網站的網址詳情，得獎者只需按照網站的指示即可兌換機票。航線恢復營運將取決於旅遊限制與隔離政策是否解除。

更多有關「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」的詳情，請瀏覽：

https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/covid-19-vaccination-lucky-draw/

了解有關 2019冠狀病毒病疫苗接種和預約流程，請瀏覽：

http://www.covidvaccine.gov.hk/

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記者：陳麗娜