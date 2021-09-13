【開倉優惠】Le Creuset廚具中環開倉低至3折　最平$78入手易潔平底鍋$650起

▲ 大家記得Mark 實自己心水廚具，到中環On The List或網店選購!

召集Le Creuset迷出動!法國高級廚具品牌Le Creuset今年再次於中環開倉，低至3折起就可以入手!如果無法親身前往，都可以到On The List網店選購!TOPick率先和大家看看有什麼必買貨品!

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今次Le Creuset開倉，有不少款式是靚太靚媽們必須入手的，如有多色選擇的圓形琺瑯鑄鐵鍋 (18cm/20c/22cm/24cm)。以18cm為例，原價$1888，開倉價是$990，接近47折，2人家庭用來煲飯煲湯真的不錯!

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另外，正方形連手柄琺瑯鑄鐵燒烤盤(24cm) 原價$1488，開倉價$700;堅韌易潔平底煎鍋(24cm/28cm)，這2款原價分別為$1088及$1688，開倉價是:$650及$880，煎牛扒必備!

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可愛又色彩繽紛的陶瓷碗值得購買，最平$78就有交易，更有一套可供選購。

留意事項:

1. 實體店部分時段及網店只限Premium Member購買，而網店選購比實體店發售時間多一天，直至19號。

2. 小貼士:到On The List官網登記成為會員，收到E-mail後，入場之前顯示E-mail。而網購的朋友，可預先登記做會員，到準時就可以入網搶購!

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實體店開放時間:

Premium Members:

9月13日 (一), 8am – 8pm

9月14日 (二), 8am – 8pm



Standard members:

9月15日 (三), 8am – 8pm

9月16日 (四), 8am – 8pm

9月17日 (五), 8am – 8pm

9月18日 (六), 10am – 5pm

地址:香港中環都爹利街6號印刷行地下

Le Creuset網站:【按此】

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On The List網站:https://onthelist-store.com/

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責任編緝：張懿慧