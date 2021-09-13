Billie Eilish主唱《007：生死有時》電影主題曲　成為史上最年輕007主題歌演唱者

▲ 18歲的美國歌手Billie Eilish主唱《007: 生死有時》主題曲。

第25部正牌占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die） ，由丹尼爾基克（Daniel Craig）第5飾演此著名特務，今集聯同上集的法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux），與奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）等主演。

至於《007: 生死有時》的主題曲由18歲的美國超新星唱作歌手Billie Eilish主唱，並由她與哥哥Finneas O’Connell聯手創作，而她亦成為史上最年輕的007主題曲演唱者。

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對於成為《007：生死有時》主題曲主唱者，Billie Eilish說：「可以為這傳奇的電影系列演唱主題曲真是無比的光榮，占士邦是有史以來最酷的電影系列，對於能夠參與其中，我至今仍然感到很難以置信。」

Finneas O’Connell說：「為占士邦電影創作主題曲，是我們夢寐以求的事情，我們有幸在這傳奇的電影系列中擔當一個小角色，真的是很幸運。007萬歲。」