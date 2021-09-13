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【上訴得直】旺角大遊行涉非法集結　兩人上訴得直脫罪

社會 16:52 2021/09/13

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旺角大遊行涉非法集結，兩人上訴得直脫罪。（經濟日報資料圖片）

2019年8月3日有網民發起旺角大遊行，惟至晚上演變成警民衝突，9人事後被控非法集結等罪，經審訊後全部被裁定罪成，分別被判監4至6個月、入更生中心及勞教中心。當中8人早前就定罪提出上訴，上訴庭今（13日）駁回6人的上訴，他們需即時服刑。被告伍兆銘及蘇澄怡則上訴得直，撤銷定罪及判刑，另外伍申請訟費獲批。

上訴庭今頒下判詞指，第8上訴人伍兆銘在原審時自辯稱當天遊行完結後，打算到尖沙咀區影印及買遊戲卡帶，只是路過的說法可能屬實，並非與其他人一同堵路。

法官亦同意第10上訴人蘇澄怡一方指原審裁判官於審訊時，參與盤問的範疇及程度，會令旁觀者認為裁判官已「加入戰場」，再者他不信納蘇給予的答案及不信納其證供，令蘇得不到一個公平的審訊。而且法官認為蘇自辯指，因與友人失散，所以才踏足彌敦道的說法也可能屬實。

因此法官裁定伍及蘇上訴得直，撤銷控罪和判刑。另外伍一方申請訟費獲批，法官指同意他無自招嫌疑，蘇則沒有申請。

法官另駁回上訴人蕭姓男生、鄧姓男生、陳駿霆、韓明恩、陳嘉汶及廖智峯的定罪上訴。法官指他們當時身處示威集結人士之中，或什是前方位置，且配備了裝備，唯一合理推論是他們與其他示威者有共同目的。

8名上訴人包括韓明恩（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24歲）、蘇澄怡（22歲）及廖智峯（23歲），均被裁定非法集結罪成，被判監4個月。17歲蕭姓男生被裁定非法集結和藏有攻擊性武器罪罪成，判監6個月；17歲鄧姓男生及陳駿霆（20歲）非法集結罪成，分別被判入更生中心及勞教中心。

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記者：陳卓欣

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