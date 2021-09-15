【品牌傳承】老字號手工蛋卷為大企業代工起家　第二代接手新思維創品牌盼發揚家業

▲ 十多年前接手媽媽老字號手工蛋卷生意的Dorothy，以新思維打理，建立屬於自己的新品牌——「回味」，有著繼續傳承下去的意義。

一個老品牌的延續，需要代代相傳，緊守傳統之餘，亦要有嘗新的勇氣。Dorothy 作為本地手工蛋卷品牌的第二代 ，十多年前接手媽媽生意，將家傳最好的蛋卷配方，投入生產，建立屬於自己的新品牌——「回味」，有著繼續傳承下去的意義。

這個老品牌名「添寶」，是由創辦人林美卿創於 1981 年，單人匹馬設廠立業，替人生產蛋卷和鳳凰卷。奮鬥半生，憑品質，靠誠信，為不少大品牌代工生產，成為行內有名蛋卷代工生產商（OEM）。2004 年，女兒 Dorothy 到公司幫手，有感媽媽多年默默耕耘，只為他人作嫁衣，榮耀和掌聲，歸予別人。到了 2015年，決定建立屬於自己的品牌。

▲ 舊有品牌添寶，是Dorothy媽媽打拼出來的老字號。(被訪者提供)

代工生產蛋卷有口碑

Dorothy憶述，媽媽以前一個女人仔要北上內地設廠，艱難巨大之外，還要面對文化迴異的人事管理，困難重重。「當我做過後，能切身感受到媽媽的成功非僥倖，我對她做事的堅持和認真，相當佩服。」

正因為媽媽處事認真的態度在行內有口碑，後來有一香港知名的食品集團，也來商議代工合作事宜，「那時剛好此品牌需要嘗試生產蛋卷試市場水溫，找了我們來合作。」

她說，這是一次難得的好機會，讓她見識到大型企業的運作模式，「我們都只是中小企，論人力、資源是不能相提並論。但我們對自己的蛋卷配方有信心，加上擁有成熟的生產綫和技術，完全有把握做出優質的蛋卷。」

經過這次的合作代工成功，令到 Dorothy 萌生不如生產自己的品牌念頭，「無論 OEM 做得有多好，讚譽都不歸於自己。而且代工產品多以成本為先，如是自家品牌的話，我們便會以最好的為主。」她說。

▲ 回味蛋卷由鐵盒包裝到食材用料，都經Dorothy悉心挑選。(被訪者提供)

創新品牌非易事

她不諱言，要創出自家新品牌不是易事，畢竟有風險嘛。然而，她相信真材實料去製作，一定有人懂得欣賞，故此，她對「回味」的品質特別重視，講究所用的材料，她說蛋卷最重要是雞蛋，他們採用通過國家農業部認證的無公害雞蛋，保質期不會超過一個月，確保新鮮。牛油亦不惜工本，用上上等新西蘭牛油，而非成本較低的人造牛油。堅持蛋卷全人手製作，不用機造，由工場姐姐每日用傳統方法去捲製，又堅持作兩層覆捲，先有口感層次及鬆脆。「機器造出來的蛋卷質感硬脆，而我們的蛋卷上面呈蜂巢狀，是因牛油夠重才會有；牛油靚，蛋卷才會酥脆兼香濃。」

不說不知，她會連存放蛋卷的鐵罐也花心思，特別度身訂造，一款用 0.23mm中度厚薄的「錫鐵」，比一般蛋卷罐略厚，存氣之餘，防锈度更強，不易走氣。接合位以兩層鐵雙重互捲，底板和罐面蓋邊要用機器壓捲 8 層，蛋卷才能存放得久，幾個月也不易變腍。她補充罐內一定有牛油紙隔開蛋卷同罐身，因為知道食物直接接觸到金屬不好，相當細心。

▲ 最早一代的添寶蛋卷品牌，包裝是真的古老。(被訪者提供)

堅持每年推新品

不經不覺，Dorothy 接手了生意 17年，期間除了創立自己蛋卷品牌外，也把蛋卷口味多元化，變奏出的口味有特濃蛋卷、紫菜肉鬆鳳凰卷，前幾年還與日本的中村藤吉合作過做焙茶及抹茶蛋卷，而其他烘焙產品，例如蝴蝶酥、杏仁餅、曲奇等，都是她多年來堅持研發新產品、新口味的態度。

「食老本不是現代經營方針，當然固有的舊產品需要保持好品質，讓熟客能回味到以前的味道，但亦要吸引年輕客人，所以除了每年會有新品推出外，我亦會在包裝上花心思。例如前幾年把蝴蝶酥和曲奇的裝罐上圖案加入本土情懷，畫上愛民邨、尖沙咀香檳大廈，又試試反應。」她說。

還有她這幾年積極搜羅各國優質的雜貨品牌，開拓烘焙產品以外的市場，包括一些調味料、日本麵食、雪糕、餃子、美國乾果等，令到業務更多元化。

▲ 抹茶陳皮紅豆月餅($198)：近年抹茶和陳皮是熱門做月餅的材料，把二者組合，意想不到的味配搭。(湯致遠攝)

但她沒有忘記推出新品初衷，今年有首次推出月餅，「中秋是繼農曆新年後的送禮大節，我當然認為送蛋卷都合宜啦，但始終圓圓的月餅，具有人月兩團圓的寓意，所以便嘗試這個新挑戰。」

新月餅的口味分別是流心奶黃月餅及抹茶陳皮紅豆，用料上乘不容置疑，其包裝設計看得出也是花盡心思，當中圖案、用色、配搭等，她順口說來都是有其意思的，正是 Dorothy 的用心認真，令到回味蛋卷此品牌熱賣，有口皆碑。

回味蛋卷

查詢：3999 5677、6333 4652

備註：月餅及卷會在各 city'super 獨家發售

記者：郭秀芳