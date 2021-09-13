【代糖與真糖】代糖甜度較高 營養師：經常進食含代糖食物易令人嗜甜

▲ 營養師周詠苑指，經常進食含代糖食物易令人嗜甜。

「我想嘗試早餐吃麥片，但又怕味道太寡。」Ada說。「當然，你別只以開水煮麥片，可加入低脂牛奶或豆漿。」我提議：「若你喜歡吃甜的話，可另加入切片香蕉，或將蒸熟的紫薯混入麥片，味道也不錯。」Ada笑問：「那可否加入煉奶？」我隨即反對：「你選吃麥片也是為了控制膽固醇水平，煉奶卻含飽和脂肪，會增加壞膽固醇。」

「知道了。」Ada尷尬得低着頭，見她一副失望的樣子，我說：「這樣吧，就加入一至兩茶匙蜜糖調味好嗎？」

「真的嗎？不怕甜、不怕致肥嗎？」Ada雙眼發光似的。「我還以為減重期間只可用代糖！」我笑說：「我知道你對代糖有點兒抗拒，蜜糖與其他白糖、黃糖等真糖雖含糖份及熱量，一茶匙分量約四克，也不過是十六卡路里；若你平日沒吃太多其他高糖份食物及飲品的話，一至兩茶匙的添加糖份也不過分，最重要是懂得控制分量。」

見她笑着點點頭，我繼續說：「反而大家常誤以為標示『低糖』的食品就等同健康，『低糖』是指每百克或毫升食物含糖份少於五克；試想想，一瓶五百毫升樽裝低糖飲品，隨時含五茶匙糖，你平日會加五茶匙糖於飲品中嗎？」

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「不！」Ada說：「我知道代糖不含糖份及卡路里，但老公常會嘮叨，說代糖屬化學物質、又說會致癌，所以我也避免在他面前用代糖，或飲用代糖汽水。」

「其實代糖並非全是人工合成物質，有些代糖乃提取自天然植物，而且市面上的代糖都通過聯合國糧食及農業組織或世界衞生組織的安全評估，正常用量並不對身體有害。」我解釋。

反而要注意的是，代糖的甜度較高，若經常進食含代糖食物，容易令人嗜甜，因而傾向多進食其他高糖份食物。所以，究竟選擇真糖還是代糖，可看看自己的需要，並適量進食；過量攝取真糖或代糖，同樣令健康帶來壞處。

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