【癌症殺手】副乳也可患上乳癌囊腫纖維瘤　醫生：約20名女士有一位有副乳

▲ 臨床常見腋下腫脹的原因，是副乳、粉瘤及脂肪積聚。

女性若發現腋下生起腫塊往往會非常關注。求醫後通常會被建議作進一步檢查，如乳房超音波或乳房造影等。

作為放射科醫生，每個月也會見到類似的個案轉介。第一個需要排除的病就是乳癌擴散至腋下的淋巴核所引起的腫脹。我們會用超音波先詳細檢查乳房，之後再檢查兩邊腋下的淋巴區。

如果淋巴結構異常，便會建議抽取組織以進行病理分析。乳癌擴散所引起的淋巴腫脹通常較硬並且無痛。女士每月要小心自我乳房檢查才較易發現。

此外臨床常見腋下腫脹的原因便是副乳、粉瘤及脂肪積聚。三者皆可以用超音波作出準確的診斷。如果影像上診斷是副乳的話，它應該擁有長正常位置乳腺的特質，如經期前後它會有同樣的脹痛，青春期及懷孕時會增大，哺乳時溢出乳液等。

副乳，其實是正常的乳腺長在異常的地方。每二十名左右女士便有一位有副乳。它可沿著Milk line長在腋下至腹股溝，最常見在腋下出現。除有乳腺組織也可長有乳頭、乳暈或只有體毛。

所以副乳也可患上乳癌、纖維瘤、粉瘤、囊腫等正常乳房可以患上的疾病。如接受乳房超音波或乳房造影時，副乳也需要一起檢查。若確定只是副乳，則屬良性，大部份無需治療。但也會有病人因為外觀問題選擇手術切除。同正常乳房一樣，副乳也需要每月自我檢查及定期醫學跟進。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題為TOPick編輯所訂，原題為《國際乳癌關注月：腋下腫塊——副乳可以患上乳癌嗎？》