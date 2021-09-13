【貧童牙患】逾8成貧窮幼童曾現牙患惟半數家長無力求醫　團體倡設兒童牙齒醫療券資助

▲ 社區組織協會聯同兒童權利關注會到立法會申訴，倡設兒童牙齒醫療券資助。（照片由受訪團體提供）

社區組織協會聯同兒童權利關注會調查發現，逾8成貧窮家庭年幼子女，至少有一顆有問題牙齒，部分幼童更有牙周病問題；團體今到立法會申訴，促港府為1至6歲幼童提供免費牙科保健服務，並設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務。

社區組織協會聯同兒童權利關注會去年11月至今年5月，訪問124名育有年幼子女的貧窮家庭家長，大部分幼童年僅4歲至5歲；發現逾81%家長反映，子女出生至今曾有至少一顆有問題牙齒，包括蛀牙或牙齒發育不全等，平均每名幼童有4顆牙齒出現問題，佔乳齒數目2成。

衞生署2011年就全港5歲幼童牙齒情況調查，有26%幼童有4顆或以上牙齒曾經蛀蝕，惟是次兩個組織的調查則揭逾6成受訪家庭的5歲童，有4顆或以上牙齒曾經蛀蝕。兩會認為，本港幼童牙齒情況整體已較世界各地同齡幼童差，而基層幼童牙齒情況極為惡劣，亦阻礙幼童身心健康成長。

是次調查顯示，幼兒早期性齲齒或幼瓶蛀牙屬受訪基層幼童最常見的口腔疾病，其次為牙周病；亦有近6成幼童有牙齒變色的口腔問題，亦有部分幼童有口臭、磨牙、牙齒被酸蝕等情況。3成半受訪幼童表示曾因牙患或口腔問題令心情變差，亦影響外表儀容，2成半更指未能進食。

兩會指，不少問題均涉及個人定期清潔牙齒、護理口腔，及建立良好的飲食習慣。不過調查亦顯示，半數受訪家長表示沒有錢看牙醫，平均每年花費於子女在牙齒保健和護理上的費用中位數為200元，而逾9成基層幼童的家長均表示在負擔子女的牙齒護理的費用困難。

兩會認為不少基層家長並沒有協助幼童定期接受口腔檢查，到發現牙齒問題時亦為時已晚，只能作出預防性的介入和治療。有家長稱，現時學童牙科保健只照顧小學生，而自己患有自閉症、未上小學的兒子需要全身麻醉做杜牙根則未能受惠，最終要自費3萬多元到私家醫院治理。

兩會今聯同10多名家長代表到立法會申訴，直言不少基層家庭的學前兒童缺乏牙科保健支援，加重經濟負擔，建議政府為1至6歲幼童提供免費牙科保健服務，並設立兒童牙齒醫療券，資助低收入家庭幼童定期接受牙科護理服務，長遠要為兒童訂立口腔健康目標。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡