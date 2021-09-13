【香港小姐2021】TVB深夜家訪出爐港姐冠軍　宋宛穎火炭半山香閨曝光【多圖】

▲ 出爐港姐冠軍宋宛穎豪宅曝光。

《香港小姐2021》決賽昨晚落幕，出爐港姐冠軍宋宛穎得獎後，TVB即在深夜家訪宋宛穎，一班親人在家中祝賀宋宛穎凱旋歸來，而宋宛穎跟媽媽居於火炭的半山豪宅亦曝光。

宋宛穎接受TVB《娛樂新聞台》訪問，當中她的多名親友亦在家為她祝賀，其外婆又大爆家族選美威水史，表示：「好多年前，我的堂家姐是加拿大小姐及三藩市小姐。」

而網民焦點就落在宋宛穎的豪宅內，雖然拍攝隊加上親友有十多人，但鏡頭所見毫不感狹小，空間間十足。

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宋宛穎的大屋以簡約白色為主調，在客廳中放有L型的長梳化後，宋宛穎跟親友並排而坐，仍見十分闊落，而客廳牆身掛有字畫，很有書卷味。

之後攝製隊又到了飯廳，可見宋宛穎有一大型飯枱，相信坐10人都沒有問題。後排則可見玻璃櫃，放滿多款洋酒，甚重生活享受。

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事實現年22歲的宋宛穎從小受家人悉心栽培，6歲起習舞，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。

出身選美世家

她曾因到過薛家燕藝術培訓中心學跳舞，於是曾參與《歡樂滿東華》、《TVB兒童節之天才大匯演》演出。

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宋宛穎是「選美世家」，母親文寶雪是90年澳門小姐亞軍，此外文寶雪的堂家姐文雪兒是同屆澳門小姐冠軍。原來她也有提議妹妹參加選美：「她現在當醫生，不過妹妹對參加選美興趣不大。」

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