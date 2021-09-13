  • 32°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防設備公司東主指案發前1個月曾作消防年檢

社會 17:58 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

死因庭傳召消防設備公司東主作供指，其公司於案發前1個月完成淘大工業大廈消防年檢。（梁偉榮攝）

2016年時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（13日）續，死因庭傳召消防設備公司東主作供指，其公司於案發前1個月完成淘大工業大廈消防年檢。

黎供稱，在入伙時建築圖則已規定對大廈消防設備的要求，其公司則是每年對相關設備進行檢查，再上報予恒隆地產，讓他們了解何時需要維修及更換，而其公司則於2005至2016年間，為淘大工業大廈進行檢查。

黎續稱，有消防處及屋宇署會對個別行業的消防設備有特定要求，如危險品倉。而據他所知，迷你倉未被納入其中。而當時淘大工業大廈在入伙時的消防設備要求包括，需於每層設有4個消防喉轆、警鐘，以及每層3個滅火筒等。

黎再指，其公司於淘大工業大廈最後的年檢是於2016年5月21日，即案發前1個月。當中包括檢查裝置是否齊全，並是否損毀，最後發現有部分設備損毀，如13個泡沫劑滅火筒需要更換、以及1樓的火警鐘需要修理等。但整體狀況符合消防要求，公司並於5月間收到恒隆的採購單，遂修理已處理事項，發出合資格證書。

死者家屬代表大律師查問有關4樓及6樓的灑水系統時，黎指，上述灑水系統並不是由其公司安裝，有機會是其他承辦商安裝。黎又指，恒隆只負責公眾範圍的消防設備，並不包括某些租客的特別要求，而其公司在完成年檢後，會發出合資格證書。

死因調研明天續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟

相關文章

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　保安主管聞下屬指 「時昌話佢哋搞得掂」
今日 14:15
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　保安主管聞下屬指 「時昌話佢哋搞得掂」
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　承包商指時昌老闆聘請迷你倉專家設計
18:27 2021/09/09
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　承包商指時昌老闆聘請迷你倉專家設計
【死因研訊】迷你倉副經理改稱昨日口供不肯定　稱是潛意識做了這些事
14:23 2021/09/09
【死因研訊】迷你倉副經理改稱昨日口供不肯定　稱是潛意識做了這些事
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　技工指知悉倉內曾有老鼠咬爛電線
14:20 2021/09/08
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　技工指知悉倉內曾有老鼠咬爛電線

你可能感興趣

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　保安主管聞下屬指 「時昌話佢哋搞得掂」
今日 14:15
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　保安主管聞下屬指 「時昌話佢哋搞得掂」
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　承包商指時昌老闆聘請迷你倉專家設計
18:27 2021/09/09
【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　承包商指時昌老闆聘請迷你倉專家設計
【死因研訊】迷你倉副經理改稱昨日口供不肯定　稱是潛意識做了這些事
14:23 2021/09/09
【死因研訊】迷你倉副經理改稱昨日口供不肯定　稱是潛意識做了這些事
屋宇署 消防員 消防處 恒隆

最高瀏覽

【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
13:38 2021/09/12
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷
13:39 2021/09/12
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷