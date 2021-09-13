【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防設備公司東主指案發前1個月曾作消防年檢

▲ 死因庭傳召消防設備公司東主作供指，其公司於案發前1個月完成淘大工業大廈消防年檢。（梁偉榮攝）

2016年時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（13日）續，死因庭傳召消防設備公司東主作供指，其公司於案發前1個月完成淘大工業大廈消防年檢。

黎供稱，在入伙時建築圖則已規定對大廈消防設備的要求，其公司則是每年對相關設備進行檢查，再上報予恒隆地產，讓他們了解何時需要維修及更換，而其公司則於2005至2016年間，為淘大工業大廈進行檢查。

黎續稱，有消防處及屋宇署會對個別行業的消防設備有特定要求，如危險品倉。而據他所知，迷你倉未被納入其中。而當時淘大工業大廈在入伙時的消防設備要求包括，需於每層設有4個消防喉轆、警鐘，以及每層3個滅火筒等。

黎再指，其公司於淘大工業大廈最後的年檢是於2016年5月21日，即案發前1個月。當中包括檢查裝置是否齊全，並是否損毀，最後發現有部分設備損毀，如13個泡沫劑滅火筒需要更換、以及1樓的火警鐘需要修理等。但整體狀況符合消防要求，公司並於5月間收到恒隆的採購單，遂修理已處理事項，發出合資格證書。

死者家屬代表大律師查問有關4樓及6樓的灑水系統時，黎指，上述灑水系統並不是由其公司安裝，有機會是其他承辦商安裝。黎又指，恒隆只負責公眾範圍的消防設備，並不包括某些租客的特別要求，而其公司在完成年檢後，會發出合資格證書。

死因調研明天續。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟