  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 19:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會選舉】調查指六成半市民關注選舉　紫荊研究院：選舉重要性和分量不言而喻

政治 18:07 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

選委會界別分組選舉將於本月19日舉行。（資料圖片）

選舉委員會界別分組一般選舉將本周日舉行，紫荊研究院一項調查顯示，六成半市民對選舉表示關注。紫荊研究院指，作為香港特區完善選舉制度後舉行的首場選舉，此次選舉的重要性和分量不言而喻，相信選舉可加快破解本港深層次矛盾。

紫荊研究院於9月6日至12日期間，用電話隨機抽樣成功訪問了1,508名市民，了解受訪者對選舉有關情況的看法。調查結果顯示，65.6%受訪者對即將舉行的選舉委員會界別分組一般選舉表示關注，不關注的有26.7%，另有7.7%表示不清楚、無意見。

另外，調查又指，67.4%受訪者認為新選舉制度能夠提升選委會代表性和體現均衡參與，24%認為不能夠，另有8.6%表示不清楚、無意見。68.7%受訪者認同，新選舉制度下的選委會選舉可減少政治爭拗，21.9%則表示不認同，另有9.4%表示不清楚、無意見。

紫荊研究院表示，相信香港社會各界一定會以此次選委會選舉為契機，選出管治能力強的「堅定愛國者」，加快破解深層次矛盾，推動香港在由治及興的全新起點上再創輝煌。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
15:25 2021/08/13
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
【選委會選舉】界別分組選舉設新安排　啟用電子選民登記冊系統
22:33 2021/08/26
【選委會選舉】界別分組選舉設新安排　啟用電子選民登記冊系統
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
20:48 2021/09/02
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防

你可能感興趣

【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
15:25 2021/08/13
【選委會選舉】76%議席自動當選　學者：幾乎沒有競爭可言
【選委會選舉】界別分組選舉設新安排　啟用電子選民登記冊系統
22:33 2021/08/26
【選委會選舉】界別分組選舉設新安排　啟用電子選民登記冊系統
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
20:48 2021/09/02
【選委會選舉】界別分組選舉本月19日舉行　消息指警方出動3,000警力布防
民意調查 選舉委員會 完善選舉制度 政治 選舉委員會界別分組選舉

最高瀏覽

【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」
今日 13:39
【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷
13:39 2021/09/12
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷