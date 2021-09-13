【選委會選舉】調查指六成半市民關注選舉　紫荊研究院：選舉重要性和分量不言而喻

▲ 選委會界別分組選舉將於本月19日舉行。（資料圖片）

選舉委員會界別分組一般選舉將本周日舉行，紫荊研究院一項調查顯示，六成半市民對選舉表示關注。紫荊研究院指，作為香港特區完善選舉制度後舉行的首場選舉，此次選舉的重要性和分量不言而喻，相信選舉可加快破解本港深層次矛盾。

紫荊研究院於9月6日至12日期間，用電話隨機抽樣成功訪問了1,508名市民，了解受訪者對選舉有關情況的看法。調查結果顯示，65.6%受訪者對即將舉行的選舉委員會界別分組一般選舉表示關注，不關注的有26.7%，另有7.7%表示不清楚、無意見。

另外，調查又指，67.4%受訪者認為新選舉制度能夠提升選委會代表性和體現均衡參與，24%認為不能夠，另有8.6%表示不清楚、無意見。68.7%受訪者認同，新選舉制度下的選委會選舉可減少政治爭拗，21.9%則表示不認同，另有9.4%表示不清楚、無意見。

紫荊研究院表示，相信香港社會各界一定會以此次選委會選舉為契機，選出管治能力強的「堅定愛國者」，加快破解深層次矛盾，推動香港在由治及興的全新起點上再創輝煌。

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責任編輯：陳葆琳