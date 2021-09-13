【上呼吸道感染】大埔保良局鄧碧雲紀念幼稚園爆上呼吸道感染 將納強制檢測公告
社會 18:13 2021/09/13
衞生署衞生防護中心今日（13日）正調查大埔一所幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。
涉事幼稚園為大埔廣福邨廣義樓地下保良局鄧碧雲紀念幼稚園，涉及20名學童，包括15男5女，年齡介乎3至5歲。他們自9月6日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵。其中11名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。
衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校今日會被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。該校會停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。
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責任編輯：曾卓鋒、陳正怡