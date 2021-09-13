【上呼吸道感染】大埔保良局鄧碧雲紀念幼稚園爆上呼吸道感染　將納強制檢測公告

▲ 大埔廣福邨廣義樓地下保良局鄧碧雲紀念幼稚園爆發上呼吸道感染個案。（幼稚園網站）

衞生署衞生防護中心今日（13日）正調查大埔一所幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

涉事幼稚園為大埔廣福邨廣義樓地下保良局鄧碧雲紀念幼稚園，涉及20名學童，包括15男5女，年齡介乎3至5歲。他們自9月6日起先後出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵。其中11名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校今日會被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。該校會停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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責任編輯：曾卓鋒、陳正怡