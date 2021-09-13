【香港小姐2021】許濤頒獎予港姐　三甲與最上鏡小姐領獎

▲ （左起）楊培琳、梁凱晴、許濤、宋宛穎、邵初。

《2021香港小姐競選決賽》於昨晚（9月12日）完滿結束。電視廣播有限公司主席許濤在今日（9月13日）會見冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初及最上鏡小姐楊培琳，並頒獎予她們。