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【香港小姐2021】許濤頒獎予港姐　三甲與最上鏡小姐領獎

娛樂 17:59 2021/09/13

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（左起）楊培琳、梁凱晴、許濤、宋宛穎、邵初。

《2021香港小姐競選決賽》於昨晚（9月12日）完滿結束。電視廣播有限公司主席許濤在今日（9月13日）會見冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初及最上鏡小姐楊培琳，並頒獎予她們。

撰文 : TOPick柴犬出動

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