【香港小姐2021】許濤頒獎予港姐 三甲與最上鏡小姐領獎 娛樂 17:59 2021/09/13 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ （左起）楊培琳、梁凱晴、許濤、宋宛穎、邵初。 《2021香港小姐競選決賽》於昨晚（9月12日）完滿結束。電視廣播有限公司主席許濤在今日（9月13日）會見冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴、季軍暨友誼小姐邵初及最上鏡小姐楊培琳，並頒獎予她們。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】中葡混血宋宛穎單親家庭成長 選美世家出身減16磅奪冠 今日 10:11 【香港小姐2021】中葡混血宋宛穎單親家庭成長 選美世家出身減16磅奪冠 【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業 選美後盼跟周嘉洛合作拍劇 今日 11:29 【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業 選美後盼跟周嘉洛合作拍劇 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 今日 11:05 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 你可能感興趣 【香港小姐2021】中葡混血宋宛穎單親家庭成長 選美世家出身減16磅奪冠 今日 10:11 【香港小姐2021】中葡混血宋宛穎單親家庭成長 選美世家出身減16磅奪冠 【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業 選美後盼跟周嘉洛合作拍劇 今日 11:29 【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業 選美後盼跟周嘉洛合作拍劇 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 今日 11:05 【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷 27歲中越混血兒藝術造詣強 綜藝節目 網絡熱話 TVB 香港小姐