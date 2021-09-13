【永遠懷念】曾於昂坪纜車項目擔任工作騾　嘉道理農場「騾女」Duffi離世　

▲ 昂坪360對Duffi的離世表示深切哀悼和惋惜。

嘉道理農場今日（13日）於社交平台發貼文，指於2004年抵港，於港鐵昂坪纜車項目擔任工作騾的「騾女」Duffi，上周五早上離世，動物保育部團隊向Duffi致以感謝與祝福，表示將會非常懷念牠。昂坪360義工隊剛好前排才到嘉道理農場探訪過Duffi，昂坪360對此表示深切哀悼和惋惜，並感謝嘉道理農場團隊及騾夫阿邦多年來對Duffi悉心照料，令牠安享晚年。

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貼文提到，Duffi在晚年患有多種慢性疾病，由嘉道理農場的獸醫和香港賽馬會獸醫一直為牠悉心治療，不過由於疾病或與其日漸年老相關，在經歷了一次嚴重感染的漫長戰鬥後，於上周五（10日）早上離世。

Duffi在於2004年抵達香港，在港鐵昂坪纜車項目擔任工作騾，牠和其他騾工友以可持續的服務模式，全天候協助港鐵運送重型設備上山，其工作為香港留下重要的設施，讓每年數百萬到訪大嶼山的遊客享用。

Duffi和雄騾同伴Dennie在於2005年加入了本園的動物保育部，主要是提供運輸服務，並成為可持續發展的大使，為又嘉道理農場暨植物園運送堆肥、樹苗、乾草和其他物品上下山；同時為「動物全接觸」的動物大使，與遊客於週末近距離見面，為很多小朋友帶來歡樂。

Dennie於2年前離世，而Duffi現已安息在牠旁，動物保育部團隊對Duffi致以他們的感謝與祝福，又指會非常懷念牠。貼文下，亦有不少網民感謝Duffi及Dennie的付出：

感謝Duffi、Dennie一生貢獻香港願你們在彩虹橋安息

RIP. 感激Duffi 同埋 Dennie 為工程背後努力付出，你哋真係好叻。同時亦感謝嘉道理農場對各種動物照顧有嘉！

感謝嘉道理農場既照顧，令牠們總算是安享晚年。亦都多謝牠們為香港這個地方付出自己的一生。

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責任編輯：郭詩詩