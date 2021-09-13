【食物安全】跑馬地景光街地舖新鮮豬肉含禁用二氧化硫　食安中心：食後或氣喘頭痛噁心

▲ 新鮮豬肉樣本含二氧化硫。（資料圖片）

食安中心今日（13日）公布，跑馬地景光街1號地舖一新鮮糧食店的一個新鮮豬肉樣本，檢出禁用防腐劑二氧化硫百萬分之48.4，已知會涉事商戶有關違規事項，正跟進事件。

發言人解釋，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類，惟個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。

二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒，根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月，在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐