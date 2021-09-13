  • 31°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴士服務】巴士工會要求新巴城巴取消時薪制　憂慮車長士氣受挫影響服務

社會 19:06 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

汽車交通運輸業總工會今日（13日）約見運輸署。（曾耀輝攝）

城巴（專營權二）和龍運現有的專營權將於2023年5月1日屆滿，而新巴的專營權則於2023年7月1日屆滿。汽車交通運輸業總工會今日（13日）約見運輸署後見記者指，希望署方確保巴士公司續約同時保障員工褔利，將新巴城巴現正試行的時薪制取消，改回沿用多年的月薪制。

汽車交通運輸業總工會理事（權益）黎兆聰指，工會和署方會面時反映現時員工權益因新巴城巴試行時薪制而受損，他解釋指，在新的薪酬制度下，車長只有開車時才會計算工時，而且大部份員工福利，例如假期、家屬乘車證、獎金都會取消；他又補充指，九巴現時亦表明有意試行類似薪酬制度，工會對此表示關注。

黎兆聰認為，巴士公司的做法打擊車長士氣，「可能部份車長會開慢點，將1小時的車程放慢駕駛，影響巴士服務。」他指會上運輸署代表對此表示關注，認為時薪制雖然有缺點，但仍可先試行。

工聯會立法會議員陸頌雄稱，政府處理巴士專營權時忌行禮如儀，不能因為新巴城巴是老牌公司就批出專營權，應該同時考慮巴士公司為員工提供的薪酬福利，適時引入競爭。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【新巴士線】城巴贏得屯門54區6條巴士線營辦權　早前已獲批皇后山4條線路
16:22 2021/08/04
【新巴士線】城巴贏得屯門54區6條巴士線營辦權　早前已獲批皇后山4條線路
【高官轉職】前公務員事務局長羅智光加入新巴城巴母公司　兼職出任特別顧問
19:21 2021/08/17
【高官轉職】前公務員事務局長羅智光加入新巴城巴母公司　兼職出任特別顧問
【開學交通】新巴城巴開學日起加班次　即睇最新安排
18:43 2021/08/30
【開學交通】新巴城巴開學日起加班次　即睇最新安排

你可能感興趣

【新巴士線】城巴贏得屯門54區6條巴士線營辦權　早前已獲批皇后山4條線路
16:22 2021/08/04
【新巴士線】城巴贏得屯門54區6條巴士線營辦權　早前已獲批皇后山4條線路
【高官轉職】前公務員事務局長羅智光加入新巴城巴母公司　兼職出任特別顧問
19:21 2021/08/17
【高官轉職】前公務員事務局長羅智光加入新巴城巴母公司　兼職出任特別顧問
【開學交通】新巴城巴開學日起加班次　即睇最新安排
18:43 2021/08/30
【開學交通】新巴城巴開學日起加班次　即睇最新安排
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 汽車 員工福利 香港 巴士 運輸 服務 陸頌雄 立法會

最高瀏覽

【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」
今日 13:39
【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷
13:39 2021/09/12
【恐怖車禍】21歲富家女棄3歲兒與情人私奔　男友醉駕撞燈柱1死1重傷