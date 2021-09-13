【巴士服務】巴士工會要求新巴城巴取消時薪制　憂慮車長士氣受挫影響服務

▲ 汽車交通運輸業總工會今日（13日）約見運輸署。（曾耀輝攝）

城巴（專營權二）和龍運現有的專營權將於2023年5月1日屆滿，而新巴的專營權則於2023年7月1日屆滿。汽車交通運輸業總工會今日（13日）約見運輸署後見記者指，希望署方確保巴士公司續約同時保障員工褔利，將新巴城巴現正試行的時薪制取消，改回沿用多年的月薪制。

汽車交通運輸業總工會理事（權益）黎兆聰指，工會和署方會面時反映現時員工權益因新巴城巴試行時薪制而受損，他解釋指，在新的薪酬制度下，車長只有開車時才會計算工時，而且大部份員工福利，例如假期、家屬乘車證、獎金都會取消；他又補充指，九巴現時亦表明有意試行類似薪酬制度，工會對此表示關注。

黎兆聰認為，巴士公司的做法打擊車長士氣，「可能部份車長會開慢點，將1小時的車程放慢駕駛，影響巴士服務。」他指會上運輸署代表對此表示關注，認為時薪制雖然有缺點，但仍可先試行。

工聯會立法會議員陸頌雄稱，政府處理巴士專營權時忌行禮如儀，不能因為新巴城巴是老牌公司就批出專營權，應該同時考慮巴士公司為員工提供的薪酬福利，適時引入競爭。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚