【文化藝術】因社會事件及疫情兩度停辦 科大復辦年度音樂劇周五上演
社會 19:17 2021/09/13
前兩年因社會事件和疫情停辦，香港科技大學今年復辦年度文化節目「科大音樂劇（HKUST Musical!）」，將於本周五至六（17至18日）在西九文化區上演。校方表示，隨著校內逸夫演藝中心將於今年稍後時間落成，屆時將會有更多藝術文化活動於中心舉辦，來年科大音樂劇亦計劃於中心上演。
【科大新地標】逸夫演藝中心將於今年11月開幕 4層高禮堂可用作藝術表演及展覽
以科研創新為主的科大不時於校內舉辦文化、藝術及音樂演出，人文社會科學學院過去更每年都會安排專業音樂劇演員、舞蹈家和歌唱家，向有志參與表演的同學、校友和職員，教授表演技巧，讓他們得以踏上舞台，部分人最終更成為專業音樂劇歌手。
今年科大音樂劇節目為2018年以來首次回歸，共有40多人參演，演出百老匯歌舞喜劇《大城小調》，故事講述身為天才作家及演員的兩姐妹，從美國的鄉郊地區遠赴大都會紐約追夢，將於西九文化區藝術公園自由空間大盒，購票詳情可參考科大網頁。
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責任編輯：馮琪雅