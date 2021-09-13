【冰鮮肉】元朗兩肉檔疑冰鮮肉當鮮肉出售　食環署擬提出檢控

▲ 食物環境衞生署今日（13日）採取突擊行動，在元朗又新街打擊懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。（政府新聞處）

食環署今日（13日）採取突擊行動，在元朗又新街打擊懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。

食環署人員在一間持牌新鮮糧食店檢獲約60公斤懷疑冰鮮豬肉，已即時封存作進一步調查，並抽取一個豬肉樣本作防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將會提出檢控。行動中，食環署人員亦就違反相關持牌條件向兩間新鮮糧食店持牌人發出口頭警告。

食環署發言人說：「任何人士未獲批簽而售賣冰鮮肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。本署會繼續密切監察零售層面出售的新鮮肉類及採取嚴厲執法行動，以保障食物安全及公眾健康。此外，如發現將冰鮮肉當作新鮮肉出售而違反持牌條件，本署會考慮取消有關新鮮糧食店牌照。」

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責任編輯：曾卓鋒