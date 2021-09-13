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【新冠肺炎】67歲男病人確診留醫一年後病歿　本港累計213人感染後奪命

社會 19:44 2021/09/13

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67歲男病人確診留醫一年後病歿，本港累計213人感染後奪命。（經濟日報資料圖片）

本港已持續20多天本地零感染，惟昨日錄得一宗死亡個案，涉及第4,833宗確診的67歲男病人，是自今年7月初以來再錄得一宗新冠肺炎死亡個案，亦是本港第213宗死亡個案。

涉疫的男病人去年8月20日發病，9月1日入住聯合醫院，2日後確診，病人居於秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓，平日會與太太到油麻地新填地街售中藥，屬本地源頭不明個案；其64歲妻及後於9月3日發病，9月9日確診，現已出院。

男病人留醫多月後，獲衞生署解除隔離令並繼續留院，病人病況持續惡化，延至昨日（12日）下午6時22分離世。連同上述病人，至今共有205名新冠朋炎確診病人於公立醫院離世，累計全港已有213人感染新冠肺炎後病歿。

截至今日（13日）上午9時，過去24小時共有4名確診病人出院，至今共有1, 850名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用568間負壓病房，合共1053張負壓病床，現時共有47名確診病人分別於七間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

秀茂坪 新冠肺炎疫情 衞生署 公立醫院 油麻地

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