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【歷史教育】初中歷史科閱讀計劃逾1.3萬人參與創新高　楊潤雄勉學生見賢思齊成為愛港新一代

社會 19:48 2021/09/13

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初中歷史科電子閱讀獎勵計劃今日（13日）舉行頒獎禮。（楊潤雄facebook圖片）

教育局及香港大學電子學習發展實驗室合辦的「初中歷史科電子閱讀獎勵計劃2021」今日（13日）舉行頒獎禮，今年有143所中學報名、逾13,500名學生參與，為3屆以來最高。

教育局局長楊潤雄致辭表示，教育局近年致力優化歷史教育，包括自2018/19學年起落實中國歷史成為初中獨立必修科，初中的中史科及歷史科修訂課程其後亦順利推展。他勉勵學生透過閱讀歷史人物的嘉言懿行或探究歷史事件的不同面貌，做到見賢思齊，學習前人良好的品德和高尚情操，培養優良的德行，成為對國家有承擔、愛護香港和放眼世界的新一代。

計劃結合三大學習元素，包括推動歷史科科本閱讀、電子學習及自主學習，提升學生對學習歷史的興趣和動力，讓學生從閱讀中正確認識歷史，並培養正面的價值觀。學生需透過電子互動平台，閱讀涵蓋不同主題、歷史時期的篇章及回答問題。

計劃今年已是連續第3年舉行，本年度計劃於4至7月舉行，共有67位學生表現優異，獲頒「優異獎」，另有10隊學生小組共28位學生獲頒發「創意獎」，以作鼓勵。其中新增的創意獎讓學生們閱讀篇章後發揮創意，製作電腦動畫、平面設計及立體模型等作品，從而展現篇章中歷史人物和事件的正面價值觀。

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責任編輯：馮琪雅

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