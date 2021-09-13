【就業數據】港大75.1%畢業生就業屬近4年最低　校方指就業率及平均月薪仍屬八大之冠

▲ 香港大學去年畢業生就業率為75.1%，按年減4.4個百分點。（資料圖片）

香港大學日前公布2020年畢業生就業數據，全日制本科畢業生就業率僅75.1%，較前一年減4.4個百分點，更是2017年以來最低；繼續進修人士則佔21.3%，創4年最高。港大今（13日）發稿「平反」，指僅計算有意計職者人數計算的就業率，則達至全面就業的98.7%，位居8間資助大學的榜首，惟仍按年減約0.5個百分點。

港大學生發展及資源中心最新數據顯示，3,219名上屆本科畢業生受訪，當中75.1%已獲聘，較前年79.5%，減少4.4個百分點；21.3%受訪者選擇繼續升學進修，按年升3.7個百分點，有持續上升趨勢。整體畢業生平均月薪為27,956元，按年升2.9%。

港大今發新聞稿，若以撇除繼續進修（21.3%）、返回原居地或無意在港求職者的「其他」（2.6%）計算的就業率，達至全面就業的98.7%，同時錄得最高的就業率及平均月薪，繼續位居資助院校榜首，失業率則為1.3%，形容港大畢業生尋找工作情況理想。參考前年數據，以此方法計算的就業率為99.2%，即去年畢業率仍按年跌約0.5個百分點。

上屆畢業生獲聘需時亦較長，於去年6月獲聘的畢業生只有46.9%，較前年減少6.5個百分點。投身工商界的比率仍然最多，佔約50.3%；其餘是社區、社會及個人服務佔21.3%；教育界佔15.4%；公務員佔13%。

畢業生入職薪酬則持續增加，去年平均月薪27,956元，剔除內外全科醫學士及牙醫學士畢業生，平均月薪亦達23,503元，比前年微升1.1%。社區、社會及個人服務的平均月薪為38,868元，按年升8.8%；工商界月薪為22,606元，比去年增2.6%；但公務員平均入職月薪為34,869元，較前年跌7.1個百分點。

TOPick早前亦報道去年多間大學畢業生就業率均下滑，科大僅68%受訪畢業生已獲全職工作，理大畢業生獲聘全職工作或自僱比率則為74.1%。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅