【香港電台】港台投訴個案增　梁卓文︰歷數月「撥亂反正」經已「耳目一新」

▲ 李百全自今年3月出任廣播處長後，香港電台出現大量人事變動。（資料圖片）

廣播處長李百全今年3月空降港台後，陸續出現人事變動及停播多個具爭議的時事節目。商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文指，經歷數個月的「撥亂反正」，節目已經「耳目一新」。

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日開會，討論本地免費電視及聲音廣播規管制度。民建聯立法會議員葛珮帆在會上指，近日接獲商營廣播機構的投訴，關注當局如何確保持牌廣播機構內容準確持平。

梁卓文回應時指，2019年反修例事件期間，有關電視台及電台節目內容持平及事實準確性的投訴個案增加，當中針對個別電視台時事節目的投訴佔大多數。惟經調查後，涉及商營廣播機構的投訴實際成立的個案並不多，反之涉及香港電台的個案，投訴成立及需要嚴重懲處的個案數量則較多。

梁卓文引用葛珮帆會上指，香港電台經歷數個月的「撥亂反正」工作，節目陣勢已經「耳目一新」。他又稱，商營廣播機構的時事節目在事實陳述上並無大問題，只是個別集數或節目有不妥之處。

通訊事務管理局於2020年5月向香港電台發出警告，指同年2月其中一集《頭條新聞》內容欠準確性及辱警。今年3月，李百全出任廣播處長一職後，多個具爭議性節目停播，包括《城市論壇》、《視點31》及英文節目《脈搏》等。

梁卓文強調，政府對廣播機構規管相當嚴格，不論香港電台或商營廣播機構，均需遵守同一套業務守則及本港法例。通訊局現正就免費電視及聲音廣播牌照展開中期檢討，當中包括為期兩個月的公眾諮詢。

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責任編輯：陳葆琳