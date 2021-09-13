【強制檢測】21個地點須強檢　涉2梅窩餐廳及19所學校

▲ （經濟日報資料圖片）

政府今日（13日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處21個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪的號梅窩中心地下中國熊、梅窩號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的19間學校。

屬再次檢測的指明地方

任何於指定時間身處以下地方的市民，需於9月15日或之前接受檢測，受檢人士若在9月11日至九月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下中國熊（8月26日下午6時至下午10時期間曾身處該處所）

大嶼山梅窩梅窩碼頭路11號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳（8月26日下午1時至下午6時期間曾身處該處所）

幼兒園

任何在8月31日至9月13日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於9月15日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月17日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界元朗天水圍天瑞邨瑞心樓第2座地下保良局曾星如幼稚園

香港新界葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)

香港新界荃灣德士古道67-73號地下至1樓部分及3樓至4樓部分聖公會荊冕堂士德幼稚園

香港筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣第3座地下欣苗幼稚園

香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號1樓104室仁愛堂陳鄭玉而幼稚園暨幼兒園

香港新界大嶼山東涌富東邨富東廣場2樓金巴崙長老會青草地幼稚園

香港新界沙田馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓朗思國際幼稚園(馬鞍山)

香港新界荃灣大窩口邨富賢樓地下B及C翼協康會大窩口中心 (特殊幼兒中心)

香港新界沙田石門安睦街18號碩門邨瑞碩樓地下基督教香港崇真會恩樂園

香港九龍黃大仙橫頭磡邨宏富樓8-14號地下香港耀能協會橫頭磡幼兒中心

香港新界大埔廣福邨廣義樓118–131號地下保良局鄧碧雲紀念幼稚園

香港九龍九龍塘窩打老道111號迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道)

香港九龍黃大仙親仁街8號鍚安樓2-3樓港澳信義會錫安紀念幼稚園

香港九龍紅磡黃埔花園第7期地下3B鋪保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

香港新界上水天平邨天喜樓(第6座)地下東華三院徐展堂幼稚園

小學及中學

任何在8月31日至9月13日期間曾身處任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於9月15日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於9月17日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界屯門興富街3號保良局志豪小學就讀一年級

香港新界沙田石門安睦里6號香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)就讀一年級

香港新界將軍澳嶺光街5號香港華人基督教聯會真道書院就讀一年級

香港新界青衣青綠街3號聖公會青衣邨何澤芸小學就讀一年級

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責任編輯：陳梓蔚