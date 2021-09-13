【創新科技】本港3名學者獲國內科學探索獎　每人未來5年可獲300萬人民幣獎金

▲ （右起）騰訊公司副總裁、科學探索獎秘書長王嫵蓉、中大副校長岑美霞、中大機械與自動化工程學系副教授盧怡君、香港大學教授黃明欣、香港大學副校長何立仁，以及京港學術交流中心董事、總裁徐海山。（相片由中大提供）

騰訊公益慈善基金會設立第3屆「科學探索獎」今日（13日）公布獲獎名單，50名得獎學者來自國內13個城市，每人將在5年內獲得合共300萬元人民幣獎金；香港學者佔3人，香港大學及香港中文大學分別佔2人，其中一名中大女學者發明可取代商用鋰離子電池的「儲能電池」，有助開拓更安全兼低成本的環保儲電系統，她是次在能源環保領域獲獎。

今年港澳地區共有69名科學家參加，最終有3名本港學者獲獎，分別是中大機械與自動化工程學系副教授盧怡君、港大機械工程系教授黃明欣及港大物理系教授姚望。

中大指，盧怡君發明的「儲能電池」集安全、高電量、低成本及環保等優點於一身，可用作取代商用鋰離子電池，其研究為設計具備高電壓及高穩定性的水系電解液提供嶄新平台，有助開拓更安全兼低成本的環保儲電系統。她表示，其研究團隊合力打破限制安全儲能技術發展的圍牆，將繼續探索開發新的高效環保儲能技術，並將研發成果落實產業化，以加速碳中和進程。

中大校長段崇智指該獎項肯定盧怡君的卓越科研成就，並激勵一眾年青學者對未來科學的探索，助國家提升創新能力，他亦提及中大2021至2025策略計劃中，「研究與創新」是重點發展目標，校方將繼續積極支持和鼓勵中大科研團隊勇於創新，尤其是年青學者，協助他們把握國家及粵港澳大灣區發展帶來的機遇。

研究超級鋼材的港大學者黃明欣則笑稱自己是「鋼鐵俠」，對是次獲獎喜出望外，並對獎項強調申請人工作的原創性和獨立性，感到印象深刻。

「科學探索獎」是國內金額最高的青年科技人才資助計劃之一，涵蓋基礎科學和前沿技術領域，每年遴選不超過50名獲獎人，每人將在5年內獲得合共300萬元人民幣獎金，且可自由支配。由2020年第二屆獎項起開放予港澳地區申請。

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責任編輯：馮琪雅