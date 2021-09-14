【香港小姐2021】港姐后冠連續兩年缺贊助　馮盈盈真鑽石后冠值428萬元

《香港小姐2021》決賽於9月12日落幕，冠軍由宋宛穎奪得。她獲獎後接受上屆冠軍謝嘉怡的加冕，可是今年港姐冠軍宋宛穎同樣「承傳」上屆沒有后冠贊助。

后冠代表港姐冠軍榮耀，可是自2020年起，贊助后冠20多年的珠寶商因疫情暫停贊助，並有指去年冠軍謝嘉怡所獲得的后冠為TVB早年的設計。同時，大會亦沒有公布近兩屆后冠的價錢。

后冠鑲鑽石

鑲滿鑽石的港姐后冠既發出閃爍光芒，又象徵美貌與智慧並重，當中價格一直都令人好奇。TVB曾在節目中解構后冠的價值，首位奪得后冠的是1973年首位港姐冠軍孫泳恩，當時的后冠十分大、設計奢華。

直至1975年冠軍張瑪莉戴的后冠轉為低調，與現時設計相近，高貴又典雅。

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直至1995年，后冠就不再以玻璃製成，是以 18k 白金、1197粒南非鑽石鑲嵌而成，后冠的主石位可拆下成為一枚鑽石吊墜。港姐后冠由該屆起飆升至140 萬元，95年冠軍楊婉儀更是首位獲得以真鑽石打造的后冠港姐，可是在2018年，她被指向財務公司借貸，更以當年后冠作抵押。

至於1996年港姐冠軍李珊珊在2016年6月拍賣后冠作慈善用途，有指她當年的后冠價值138萬港元。

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后冠等於「一層樓」

平日一眾香港小姐冠軍都是於在任期間才會戴上后冠，也都是出席重要、慈善活動，好好珍而重之也代表身份。

2005年港姐冠軍葉翠翠在婚宴戴著后冠進場，2013年港姐冠軍陳凱琳就表示由爸爸幫忙鎖在安全地方。

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2015年及2016年港姐冠軍麥明詩、馮盈盈的后冠，根據贊助后冠的珠寶商的介紹，后冠全以人手製，並以逾30卡逾880顆優質美鑽鑲嵌而成，后冠的主石位可轉換成一枚鑽石吊墜，方便出席不同場合配戴，價值達428萬元，即約相等於一個小單位的價錢。

麥明詩認為后冠是價值不菲的物件，而物件始終也是物件，最價值不菲的是參選時間與回憶，也未有把后冠保存在保險箱內。

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