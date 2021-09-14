【食不安心】日式超市茶碗蒸驚藏生猛烏蠅　網民笑言夠新鮮：極上活體刺身

▲ 有網民指自己在一間日式超市購物時，意外發現一碗茶碗蒸內出現活生生的蒼蠅。

不少人喜歡日式食品，但選購食物時應要留意衛生狀況。最近有網民在社交網站發帖，指自己在一間日式超市購物時，意外發現一碗密封的茶碗蒸內，出現一隻活生生的蒼蠅，一時引起網民熱烈議論。

從事主在網上分享的相片可見，有人手持著一碗包裝仍未拆開的茶碗蒸內，有一隻形體不小的紅眼烏蠅伏在蒸蛋及魚板中間，頗為嚇人。

▲ 網民在茶碗蒸內發現一隻烏蠅。（網上圖片）

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事主表示該隻烏蠅「仲生嘅…」，事件一時引發網上議論紛紛，有人就指該份茶碗蒸「夠新鮮」，仍有人搞笑表示是「極上活體刺身」、「限量特別版」等。但也有人認真表示事件很恐怖，指最害怕是蒼蠅在食物上產卵。

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責任編輯：羅嘉欣