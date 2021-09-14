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【MIRROR成員】姜濤深夜發文自認變質　厭倦與隊友比較：對身邊人感懷疑

娛樂 10:28 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員姜濤的新劇《超感應學園》在昨晚（9月13日）在香港播出，而姜濤近日與影后毛舜筠（毛姐）、隊友柳應廷（Jer）合作彭秀慧導導演的電影《K風暴》（暫名），他更為此片推掉大部分工作專心拍戲。

姜濤現在成為超人氣偶像，更是廣告商寵兒，工作可說接不停，可是同時亦承受成名帶來的壓力。姜濤在今日（9月14日）凌晨用IG Story發文，有感而發地稱外間常把仔標籤，並將他與其餘MIRROR成員比較，無奈稱：「新聞也總是報道一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂。」

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姜濤調整情緒

姜濤坦言情緒受這些事影響，開始對身邊人、甚至對姜糖也感懷疑：「因為對身邊人的不信任，態度自然也沒那麼好，我漸漸變得沒那麼愛笑了，公開的活動也越來越害怕自己一個人。」

不過他表示，近日拍電影的日子令內心漸平靜：「讓我有時間和自己相處了」，並向支持者承諾會調整心情：「所以明天呢 我會給你們一個修理好的自己」。

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名氣愈大壓力愈大

其實姜濤在本月初深夜坐車回家時開網上直播時，全程卻默不作聲，姜糖當時也慰問：「係咪唔開心呀？」他沒有回應，只偶爾睇留言或向鏡頭揮手。

之後，直播結束，姜濤補發一張黑暗自拍照稱：「謝謝大家陪我坐車，晚安」。

此外，在今年5月，姜濤於MIRROR演唱會取得成功後，卻在IG Story稱：「I’m tired of everything」。看來，名氣愈大壓力愈大。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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