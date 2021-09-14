【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案包括一名外傭　初步陽性少於5宗

▲ 今日新增宗輸入個案。（資料圖片）

本港已近一個月本地零感染，今日（14日）新增2宗輸入個案，分別由菲律賓及卡塔爾抵港，兩人均接種兩劑疫苗，衞生防護中心和醫管局下午不設疫情記者會。

9月14日輸入個案詳情：

第12,153宗：53歲女，無病徵，9月8日乘搭5J272航班從菲律賓抵港，今年4月10日及5月1日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,154宗：49歲男，無病徵，9月8日乘搭QR818航班從卡塔爾抵港，今年3月18日及4月15日在香港接種兩劑克爾來福疫苗

本港已近一個月本地零感染，昨日（13日）僅新增一宗輸入個案，涉及一名26歲男子，於9月11日發病，從卡塔爾抵港；4月26日及5月17日在香港接種兩劑復必泰，7月7日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。。詳情即看：【下一頁】

另外，政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處21個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及L452R變異病毒株患者曾到訪的號梅窩中心地下中國熊、梅窩號銀輝大廈A座地下羅馬餐廳，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的19間學校。詳情即看：【下一頁】

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記者：余思嵐