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【聲夢傳奇】姚焯菲首拍樓盤廣告　「國民初戀」Chantel成《聲夢》廣告王

娛樂 10:57 2021/09/14

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熱門 疫苗獎賞 宋宛穎 香港小姐2021 李慧詩 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「國民初戀」姚焯菲成廣告寵兒。

《聲夢傳奇》人氣王烑焯菲（Chantel），自參賽以來一直人氣高企，更有「國民初戀」稱號，姚焯菲近半年更成廣告界寵兒，自《聲夢》參賽以來已接約5個廣告，近日Chantel更為一個全新樓盤成代言人，成為首位進軍樓盤廣告的新世代偶像。

恒基地產旗下鰂魚涌新樓盤THE HOLBORN昨日在社交平台公布的全新廣告短片，便是找來「國民初戀」姚焯菲任主角。

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被看中年青有才華

Chantel在廣告短片中穿梭在新樓的示範單位，又介紹不同的會所設施，如在卡拉OK房唱歌。Chantel又分享自己的夢想之家，她稱心目中的dream life，就是有一個地方可以讓自己每日很chill生活，最重要可以有地方唱歌，以及有Gym房做運動。

據知新樓盤主打年青貴族，而仍在求學時期的姚焯菲已盡展才華，故被看中任代言人，以甜美聲線帶出廣告賣點。

【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘

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事實姚焯菲早已在《聲夢》學員中有機會單飛拍廣告，現時已拍約5個廣告，包括兩個銀行廣告及時裝品牌等。

而Chantel家庭背景亦不俗，一家住於市區半山樓，她又在國際學校讀書，姚焯菲家人去年11月又被報導以斥資買入尖沙咀本木2個高層單位，涉資逾3000萬元。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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