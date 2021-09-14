【防疫措施】林鄭月娥：正與中央商討「專家對接」機制　內地未就通關定客觀標準

▲ 林鄭月娥指正安排兩地專家討論通關條件，暫未有交流時間表。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥表示，港府目前正就通關一事，與中央開始商討「專家對接」機制安排，正按中央要求疏理一些與防疫相關的資料。

林鄭月娥今（14日）出席行政會議前會見傳媒時，被問及與中央商討通關的「專家對接」詳情。林鄭月娥指出，正積極跟進與內地討論毋須檢疫下通關的事宜，在獲中央支持下，正安排兩地專家交流。

至於本地專家人選方面，林鄭月娥指出要視乎需要而定，基本包括食衞局和衞生署衞生防護中心，涉及商討關口事宜時，入境處、警務處及海關亦會參與討論，但現時沒有實際交流的時間表。

她續指，現時中央沒有就落實通關設立客觀條件，包括推行「健康碼」，暫未有相關措施推行的詳情及時間，相信先要「專家」商討後才可談這些條件。

另外，她又認為，特區政府現時防疫工作仍具有成效，因最後一宗本地感染個案在8月17日公布，至今已差不多一個月，而本港外防輸入措施十分嚴格，即使每天有數宗個案出現，但亦沒有跡象進入社區，相信是良好的事實基礎與中央討論通關事宜。

更多家庭台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜