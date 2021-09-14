【疫苗獎賞】長實集團2000萬元禮券獎賞完成抽獎　下周公布得獎結果【附連結】

▲ 長江集團/李嘉誠基金會2,000萬元禮券大抽獎得奬結果，將於9月20日公布。（長江集團提供圖片）

為響應港府新冠疫苗接種計劃，長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會於本年6月宣佈，透過大抽奬送出總值港幣2,000萬元的禮券予完成接種疫苗的市民，活動於昨日（13日）舉行抽奬儀式。

大抽獎由長江實業執行董事趙國雄主持，透過專業電腦系統隨機抽出36份奬品的得奬幸運兒，其中頭獎一名獨得價值港幣500萬元之長江集團禮券組合。

有關禮券組合可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及3香港等購買產品及服務。

核實後的得奬結果將於2021年9月20日在大抽獎網站公佈，及於同日出版的《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登。



得獎者須於2021年9月30日或之前電郵contact@ck-lksf-supportvaccine.hk與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。主辦單位亦將透過得獎者登記參加活動時所提供的香港流動電話號碼作個別通知。

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責任編輯：郭詩詩