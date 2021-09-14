【恐怖家庭】入住揭丈夫一家6口共用浴巾　新婚人妻難忍8大衛生惡習決搬走

有女士結婚後會入住男家，彼此生活習慣不同需時磨合，不過如家人不注重衛生就特別難頂。台灣一名新婚人妻日前在網上討論區大呻，她婚後入住男家，發現丈夫一家有很多衛生惡習，包括一家六口共用浴巾、共用漱口杯、在洗手盆小便等，令她感到噁心外，更決意要搬走。

該名人妻上周三（8日）在網上討論區「Dcard」，以「老公一家共用同一條浴巾」為題發帖表示，細數夫家一連串衛生惡習，綜合有以下8大項。

1. 共用浴巾

人妻入住夫家首天洗澡時，拿出準備好的新浴巾，奶奶卻說不用拿新浴巾，並拿出一條有點濕濕的浴巾，因為覺得噁心，她趁奶奶不為意時拿回自己的浴巾。洗完後她把奶奶給的那條浴巾放到污衣籃，卻被奶奶阻止 ︰

先別丟到籃子，等下你小叔小姑公公都還要用。

她才驚覺丈夫向來與老爺奶奶、大伯、叔仔和姑仔一家六口共用一條浴巾，奶奶還說「大家一起用完再拿去洗，剛好一天洗一條。」丈夫覺得她大驚小怪，表示大家都洗乾淨了，浴巾濕濕的只是水。人妻反問︰

浴巾會擦到私處呀，全家一起用不會很奇怪嗎？

最後她要求丈夫用她準備給他的浴巾。據人妻觀察，丈夫的家人除了洗澡後用同一條浴巾抹身外，還會抹手腳、抹臉、抹嘴、抹食物。丈夫曾試問其母會否分開用浴巾，奶奶隨即說「這樣我一天要洗幾條浴巾！」

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2. 共用漱口杯

浴室一直只放一個杯子和牙膏，人妻問丈夫，才得悉他們一家共用漱口杯，而且那個漱口杯內很骯髒。至於牙刷則是男女分開用，老爺奶奶共用一個電動牙刷刷頭，奶奶有時會直接用姑仔的刷頭，因為懶得等老爺用完，老爺間中也有用大伯的刷頭。

3. 日用品污糟

人妻指浴室有個籃子是放日用品、雜物等，裡面有電動牙刷、電動牙刷刷頭、刷子、牙膏、頭箍、剃鬚刀等，籃子內外連這些物品都很骯髒，有很多污漬。

4. 共用剃鬚刀

浴室的剃鬚刀也是全家共用的，男的用來剃鬚，但丈夫指奶奶和姑仔會拿來刮腋毛和腳毛，「我聽媽媽跟妹妹說還會拿來刮私處。」丈夫對此感到介意，才自己另外買了剃鬚刀。

5. 洗手盆小便

人妻迫問丈夫，還有甚麼她不知道的，於是丈夫再說出，「他們家男生有時候會在洗手台尿尿。」即使馬桶在旁，他們也在洗手台小便，方便尿完可以直接洗。不過，丈夫反駁跟她在一起後已在馬桶小便。

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6. 奶奶姑仔共用月經杯

丈夫告訴人妻，「還有那個甚麼杯子，好像是女生每月那個來要用的，家裡好像有2個，我媽跟我妹輪流用。」她又知道了，奶奶與姑仔輪流用月經杯。

7. 月經杯與煮食鍋具消毒

奶奶和姑仔共用月經杯還未夠可怕，人妻有一次去廚房裝水喝，見姑仔將月經杯放在煮食鍋具裡，用熱水消毒，她驚訝「那鍋子前天吃飯才出現在餐桌上」。

8. 人貓共用餐具

看到男家的種種不衛生行為，已令人妻沒胃口吃飯。當她把碗拿去廚房，仔細看一下才發現「那個碗盤……人跟貓都沒分開的」，洗碗布也只有一條，即人貓共用餐具及洗碗布，因是奶奶洗碗的，丈夫知道後也一臉錯愕。

人妻已決定先回娘家，打算盡快搬出去，連媽媽也叫她快點搬出去。她之前跟丈夫提及只是暫住男家，因她想擁有自己的家，丈夫也表示尊重。後來老爺、叔仔、姑仔疑似有病毒疣，令人妻慶幸自己早一步搬走。

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責任編輯：王明芳