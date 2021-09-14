【流行都市】安德尊60歲生日前爆戀情？　宋芝齡回應緋聞講與大王關係

「大王」安德尊鮮有戀情傳出，只曾被車淑梅於電台節目提及與女助手阿So的關係，追問大王為何對方跟了他近20年，卻尚未迎娶阿So。不過近日臨近大王60歲生日（9月19日），就傳出他感情有新發展，對象更是多年節目拍檔兼中韓混血兒宋芝齡！

大王與宋芝齡「拍拖」？

大王向來與宋芝齡於節目《都市閒情》、《流行都市》中合作，二人於鏡頭前不時搞笑鬥氣，IG內又有二人的合照，似是十分友好的拍檔。近日，大王被周刊拍到與宋芝齡撓手現身街頭，兼且「頭貼頭」聊天，儼如一對熱戀中的情侶，報導更拍二人已是交往一年！

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大王與宋芝齡合作無間，而年紀相差近18年，有指大王等待宋芝齡近2年回復單身，才鼓起勇氣追求對方。

大王曾自爆情史

大王以前接受港台主持人車淑梅訪問，表示自己曾為追女仔而到菲律賓修讀藥劑學，可是惜女友去世，結果未完成大學就返香港。又提到：「我咁大個仔唯一心儀的，就是當年在香港電台遇上的關寶儀，不過現在她已結婚，我當年因為窮出身，不敢高攀一個咁好的女仔，我們仍是好好朋友…...」

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宋芝齡回應緋聞

單身多年的安德尊感情終於有著落，在今日（9月14日）有媒體爆料指，影到與宋芝齡撓手行街，更頭貼頭傾密偈。

42歲的宋芝齡參選1996年港姐而入行，近年主力主持婦女節目《都市閒情》及《流行都市》，與安德尊是老拍檔。有指宋芝齡一直斷斷續續拍拖，直至近兩年才回復單身，於是安德尊才鼓起勇氣追求對方，聲稱兩人已拍拖約一年。

不過宋芝齡接受媒體訪問澄清緋聞，否認與安德尊拍拖，強調彼此只是好朋友，指二人平時在電視城也常撓手同行，更落閘表示自己與大王沒發展為情侶的可能，但表示原意「取代」李錦聯，與大王一同拍檔接job。

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