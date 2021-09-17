【立即參加】TOPick 趣智 KOL玩具開箱短片比賽

【作品內容】：

1-3分鐘的影片, 相片需配合以下要求：

講解及介紹玩具，

說明點解鐘意呢個玩具

如4歲或以下子女可以由父母協助

【比賽詳情】：

參賽對象：所有幼稚園至初小的學生及家長 (3 – 8 歲小朋友)

遞交資料：1段影片 (參賽作品為 Video 格式及長度為1 – 3分鐘內)

遞交方式：遞交網上表格及以Whatsapp傳送影片

費用：全免

活動期間：2021年9月20日- 10月20日

招募截止：2021年10月17日晚上23時59分59秒

活動截止：2021年10月20日晚上23時59分59秒 (以系統收件時間為準)

公佈得獎：2021年10月21日

得獎名單：參加即獎會由專人聯絡領獎，而其他獎項於TOPick新聞 Facebook專頁公佈，並由專人聯絡得獎事宜

評審準則：請參閱下表

獎項與獎品：請參閱下表

【獎品參考圖片】：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【網頁版分享教學】：(例子)





手機版分享教學：

步驟1：按下圖分享按鈕

步驟2：按FB分享按鈕，並分享到自己的FB

如有問題，歡迎查詢

電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com

Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037



【條款及細則】：

- 活動日期為2021年9月20日- 10月20日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。

- 參加者必須為3-8歲的子女。

- 參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

- 每人只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。

- 參賽影片必須屬於參加者本人, 每段影片只限使用一次，遞交之影片。

- 影片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關影片/參加者資格。

- TOPick保留使用所有參賽影片作宣傳此活動之權利, 參賽影片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。

- 參加者成功遞交後三至五個工作天內將收到電郵確認成功參賽。

- 得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

- 獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

- 【最具人氣獎】獲選標準是參照網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，6位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。

- 【最上鏡小朋友獎】獲選標準是於比賽期內, 獲最多FB分享次數*的參賽文章。(<<<請參閱文章內的教學圖指示)

*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。

- 【最有自信小朋友獎】獲選標準是於短片中能1) 創意、2) 附有詳盡解說、3) 表達出個人意見 及 4)自信 選出最佳答案。

- 參賽者提交表格，即表示完全同意以上之參賽細則及條款。

*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。