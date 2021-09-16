【立即參加】TOPick 趣智 KOL短片比賽
小朋友經常到YouTube 觀看玩具開箱短片，今次可以把握機會，化身成玩具開箱YouTuber，向不同小朋友介紹玩具。現只需要合資格的會員參加就有豐富獎品，今次更設有人人參加即獎威露士福袋 (價值：$170) 得獎者更有機會贏得其他豐富獎品包括(威露士套裝系列，威露士自動泡沫洗手液機 (價值$239.9)，Swarovski水晶手鍊， Apluza Academy 小小兒童攝影師班課程 (一個月)而最具人氣的玩具開箱YouTuber更可以得到，迪士尼樂園一日標準門票2張。
【作品內容】：
1-3分鐘的影片, 相片需配合以下要求：
講解及介紹玩具，
說明點解鐘意呢個玩具
如4歲或以下子女可以由父母協助
【比賽詳情】：
參賽對象：所有幼稚園至初小的學生及家長 (3 – 8 歲小朋友)
遞交資料：1段影片 (參賽作品為 Video 格式及長度為1 – 3分鐘內)
遞交方式：遞交網上表格及以Whatsapp傳送影片
費用：全免
活動期間：2021年9月20日- 10月20日
招募截止：2021年10月17日晚上23時59分59秒
活動截止：2021年10月20日晚上23時59分59秒 (以系統收件時間為準)
公佈得獎：2021年10月21日
得獎名單：參加即獎會由專人聯絡領獎，而其他獎項於TOPick新聞 Facebook專頁公佈，並由專人聯絡得獎事宜
評審準則：請參閱下表
獎項與獎品：請參閱下表
|獎項
|獎品
|名額
|【參加即獎】
|威露士套裝福袋(威露士免洗酒精搓手液原味 20ml (附矽膠匙扣) X 4，消毒濕紙巾蘆薈，潔手液，酒精搓手液6盒裝)
|人人有獎獎品顏色及款式隨機派發，參加即獎。
|【最具人氣獎】幼稚園組別
(獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
|
冠軍：香港迪士尼樂園一日標準門票2張
亞軍：威露士套裝系列
季軍：威露士自動泡沫洗手液機
|3位
|【最具人氣獎】小學組別
(獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
|
冠軍：香港迪士尼樂園一日標準門票2張
亞軍：威露士套裝系列
季軍：威露士自動泡沫洗手液機
|3位
|其他獎項
|獎項
|獎品
|名額
|【最有自信小朋友】幼稚園組別
|威露士自動泡沫洗手液機 + Swarovski 水晶手鍊
|1位
|【最有自信小朋友】小學組別
|威露士自動泡沫洗液機 + Swarovski水晶手鍊
|1位
|【最上鏡小朋友】幼稚園組別
|威露士自動泡沫洗手液機 + Apluza Academy 小小兒童攝影師班課程 (一個月)
|1位
|【最上鏡小朋友】小學組別
|威露士自動泡沫洗液機 + Apluza Academy 小小兒童攝影師班課程 (一個月)
|1位
【獎品參考圖片】：
【網頁版分享教學】：(例子)
手機版分享教學：
步驟1：按下圖分享按鈕
步驟2：按FB分享按鈕，並分享到自己的FB
如有問題，歡迎查詢
電郵 (直接按👉👉👉) topick.mktg@hket.com
Whatsapp (直接按👉👉👉) 60528037
【條款及細則】：
- 活動日期為2021年9月20日- 10月20日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。
- 參加者必須為3-8歲的子女。
- 參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。
- 每人只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。
- 參賽影片必須屬於參加者本人, 每段影片只限使用一次，遞交之影片。
- 影片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關影片/參加者資格。
- TOPick保留使用所有參賽影片作宣傳此活動之權利, 參賽影片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮。
- 參加者成功遞交後三至五個工作天內將收到電郵確認成功參賽。
- 得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。
- 獎品使用詳情及期限請參閱獎品兌換信, 一切使用條款以兌換信內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。
- 【最具人氣獎】獲選標準是參照網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，6位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。
- 【最上鏡小朋友獎】獲選標準是於比賽期內, 獲最多FB分享次數*的參賽文章。(<<<請參閱文章內的教學圖指示)
*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。
- 【最有自信小朋友獎】獲選標準是於短片中能1) 創意、2) 附有詳盡解說、3) 表達出個人意見 及 4)自信 選出最佳答案。
- 參賽者提交表格，即表示完全同意以上之參賽細則及條款。
*分享次數計算：須於比賽期內到TOPick網站，按參賽文章內的FB分享按鈕，並分享到FB的次數作準。
- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。