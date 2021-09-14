【外傭檢疫】竹篙灣檢疫中心今起可預約　外傭中介指5分鐘後名額已爆滿

▲ 供外傭檢疫的竹篙灣檢疫中心800個單位今起可預約。（資料圖片）

港府早前宣布，由本月20日起開放大嶼山竹篙灣檢疫中心第一期及第二期合共800個單位，供在部分指明地區完成疫苗接種後來港的外傭作檢疫用途。檢疫中心今日（14日）9時起開始接受預約，惟有外傭中介指，每日開放的50個單位，在開放預約後3分鐘名額已爆滿。

有意為外傭 預約檢疫中心的檢疫單位者，由今早9時起就可以 登入有關網站，系統顯示，住宿21晚的總費用為10080元，即大約514元一晚，包括三餐膳食及所有費用，而預約系統僅 顯示未來30天可供預訂的房間。

系統提醒，勞工處會按照遞交申請的先後處理申請，並會於1至2天內聯絡申請人，以確認收到申請和要求申請人提供相關文件，包括外傭護照副本、有效工作簽證及認可疫苗接種紀錄。

不過，香港僱傭代理協會主席張結民今早向TOPick表示，有關系統只可以預約至10月19日，而且在預約系統開放後3分鐘，名額已經爆滿，不可再預約，其公司25名職員同時申請，只成功預訂6個單位，他又指幸好事前了解申請程序，令每宗申請流程加快，只須2至3分鐘，但他批評檢疫單位名額「僧多粥少」，令許多中介公司未能預訂「叫苦連天」。

▲ A組指明地區抵港檢疫要求。

由A組指明地區完成疫苗接種後來港的外傭，可於下周一起入住竹篙灣檢疫中心作檢疫，上述安排將適用於在孟加拉、印度、印度尼西亞、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿拉伯聯合酋長國完成疫苗接種後來港的外傭。

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記者：郭詩詩、陳麗娜